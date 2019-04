Inserita in Sport il 14/04/2019 da Direttore Cubeda inaugura il CIVM con vittoria a Luzzi su Osella Fa30 l portacolori della Cubeda Corse trionfa tra asciutto e bagnato nel primo round del Tricolore Montagna, dove ora comanda la classifica sul prototipo monoposto motorizzato Zytek: “Gara difficile ma ottimo lavoro con il team”



Luzzi (CS), 14 aprile 2019. Inizio di 2019 perfetto per Domenico Cubeda, che trionfa al Trofeo Silvio Molinaro - 24^ Luzzi Sambucina al volante dell´Osella Fa30 Zytek. Il portacolori della scuderia di famiglia Cubeda Corse ha trionfato sia in gara 1 (3´15”14 il crono) sia in una bagnata gara 2 (3´47”60) e con-il tempo totale di 7´02”74 ha portato al successo il prototipo monoposto da 3000cc curato da Paco74 e da Armaroli per la parte motoristica e gommato Avon. Cubeda ora guida la classifica del Campionato Italiano Velocità Montagna, del quale la cronoscalata calabrese era prova d´apertura stagionale.

“E´ stata una gara difficile - commenta dopo la festa sul podio il pilota catanese -, complicata dal meteo ma nella quale ce l´abbiamo messa davvero tutta e alla fine il risultato è arrivato, anche grazie a una Fa30 che mi ha ben assecondato e sulla quale tutto ha funzionato. Per me è la prima vittoria a Luzzi: questo è segno che abbiamo svolto un ottimo lavoro con il team iniziando al meglio il nostro CIVM, campionato che però so bene quanto sia ancora lungo e pieno di insidie.” Il prossimo appuntamento del Tricolore Montagna vedrà impegnato Cubeda al Trofeo Lodovico Scarfiotti - Sarnano Sassotetto nel weekend del 28 aprile.