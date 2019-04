Inserita in Politica il 14/04/2019 da Direttore PRG: LA COMMISSIONE URBANISTICA INCONTRA I VERTICI DELLA METROPOLITANA DI CATANIA "Zammataro: In ballo grandi investimenti che cambieranno radicalmente in meglio il volto della nostra Città.”



La commissione urbanistica, nel suo iter di studio del nuovo Piano Regolatore, ha incontrato il direttore generale della Ferrovia Circumetnea, Ing. Salvatore Fiore e il Prof. Paolo La Greca consulente dell’Amministrazione Comunale per il Piano Regolatore Generale con i quali si è affrontato il tema riguardante i futuri investimenti che l’ente che gestisce il servizio di Metropolitana ha in programma sul territorio della Città metropolitana di Catania. In particolare il Direttore Generale della Fce, Ing. Fiore ha illustrato ai componenti della commissione il grande progetto della linea ferroviaria Circumetnea di Catania. lo stanziamento di oltre 358 milioni di euro di fondi Ue sarà utilizzato per la costruzione di quasi 7 km di rotaie, otto nuove stazioni e l´acquisto di nuovi treni, che consentiranno di arrivare direttamente in aeroporto dal centro città. “Si tratta di un progetto ambizioso che cambierà radicalmente in meglio il volto della nostra Città in tema di mobilità sostenibile -afferma Manfredi Zammataro, Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Catania- inoltre non possiamo non sottolineare come questo imponente investimento, oltre che ad avere importanti ripercussioni sul tessuto economico ed imprenditoriale andrà inevitabilmente ad incidere anche sulla rigenerazione e riqualificazione del tessuto urbano delle aree in cui sorgeranno le nuove stazioni come nel caso della zona di Monte Po che vedrà nascere la moderna stazione Metro che fungerà da snodo centrale per le aeree a ovest della Città. Dal canto nostro - conclude Zammataro- la Commissione Urbanistica monitorerà attentamente tutti gli step di realizzazione perché siamo convinti infatti che con la realizzazione di queste opere, Catania si avvicinerà sempre di piu in termini di standard qualitativi alle grandi capitali europee”