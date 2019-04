Inserita in Cronaca il 14/04/2019 da Direttore Associazioni marsalesi per il TAPPETO DEL MONDO Anche la città di Marsala, con le Associazioni MOICA e AGO/SVAGO, daranno il proprio contributo a realizzare il “Tappeto del Mondo”. Le rispettive presidenti - Elisa Paladino e Maria Billitteri - hanno infatti accolto l’invito dell’Associazione “I Colori per la Pace” che hanno promosso l’evento che unisce le donne del mondo a quelle di Sant’Anna di Stazzema. In questo paesino toscano, il 12 Agosto si consumò uno dei più atroci crimini commessi dal nazi-fascismo, con centinaia di civili (quasi tutta la popolazione residente) trucidati nel giro di poche ore. Quest’anno, nel 75° Anniversario della strage, è stato avviato il progetto di mettere assieme tutti i “puzzle” pervenuti per realizzare un grande mosaico in tessuto, quale espressione del lavoro delle donne e di solidarietà condivisa. Le Associazioni marsalesi partecipanti hanno già inviato i propri manufatti che, uniti agli altri, costituiranno il “Tappeto del Mondo” che il prossimo 12 Agosto – giornata della nefasta ricorrenza – sarà esposto nell’Ossario di Sant’Anna.

Elisa Paladino

Maria Billitteri