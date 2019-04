Inserita in Cronaca il 14/04/2019 da Direttore

SAN VITO LO CAPO, GUARDIE AMBIENTALI CONTRO L´ABBANDONO DEI RIFIUTI

Con decreto dell’8 aprile 2019, il sindaco del Comune di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha istituito la figura dell’ispettore ambientale volontario a cui vengono affidate, come prevede l’articolo 13 comma 1 della legge n°689/1981, funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia ambientale. Il servizio di vigilanza sul territorio comunale è stato affidato, per la durata di tre mesi, rinnovabili, all’Associazione di volontariato “Guardie per l’ambiente-Regione Sicilia”. Gli ispettori volontari presteranno servizio, sia in abiti civili che in divisa, girando per il territorio a piedi o a bordo di una vettura. Affiancheranno la polizia municipale nell’attività di vigilanza.





“Vogliamo contrastare- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- l’abbandono indiscriminato di sacchetti della spazzatura, sfabbricidi e rifiuti ingombranti per mantenere un’immagine decorosa del territorio comunale e preservare dall’inquinamento ambientale le aree a verde così come il litorale. Sono certo- conclude il sindaco- che le guardie ambientali svolgeranno un ottimo lavoro di sorveglianza che costituirà soprattutto un deterrente nei confronti dei malintenzionati che pensano di utilizzare le aree pubbliche come delle discariche”.





Le guardie ambientali volontarie ricoprono la qualifica di guardie particolari giurate e, pertanto, sono agenti di polizia amministrativa oltreché pubblici ufficiali e, quando espressamente richiesto dalla normativa, rivestono il ruolo particolare di agenti di polizia giudiziaria. Oltre a prevenire e ad accertare le violazioni in materia ambientale, hanno anche il potere di constatare, dopo aver identificato i soggetti responsabili tramite anche l’esibizione di documenti, redigere e sottoscrivere il verbale, come prevede il Codice Civile.