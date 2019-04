Stati generali turismo

Inserita in Economia il 14/04/2019 da Direttore

Stati generali per il Turismo / Erice

..ho sentito l’inadeguata e pinocchia risposta dell‘Assessore reg.le al Turismo Pappalardo all’intervento dell’Assessore D’Ali, Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale ..povera Sicilia , un turista marziano avrebbe evitato di fare così tanta magra figura. Diversamente Spero che il Presidente Musumeci mantenga la parola e insedi a giorni il cd “tavolo” con il sindaco di PA per la creazione del Polo aeroportuale sicilia occidentale . In detta ipotetica fusione societaria (Gesap / Airgest) ritengo che per debito di vigilanza a tutela del territorio trapanese (scalo di Birgi) una qualche quota societaria di minoranza debba essere acquisita dai comuni o dallo stesso distretto turistico Sicilia occidentale . Propongo un parametro oggettivo quale 1€/abitante. La Città di Trapani farà la sua parte così come per il marketing territoriale con somme preventivamente già vincolate in bilancio 2018 .

Grazie anche alle firme di decine di migliaia di trapanesi raccolte con le azioni del comitato #SeVoloVoto ..oggi una ulteriore spinta alla lenta azione politica del governatore regionale ed uno schiaffo al menefreghismo del latitane governo nazionale. Occorre vigilare e non mollare, anzi... adesso anche la “politica” locale, per cominciare dai Consigli comunali di tutta la Provincia Tp credo debba cominciare ad alzare la voce .

Fto il Sindaco di Trapani - G. Tranchida

Intervento dell’Assessore D’Ali:

Egregio

Presidente,

sono Rosalia d’Alì, presidente del

Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e assessore al turismo del Comune

di Trapani. Con questo intervento, che sarà chiaro e a tratti anche forte,

fotograferò l’evidente realtà di un territorio in ginocchio, giunto al

capolinea, all’ultima fermata. Un territorio che non ne può più

di dover sopportare non soltanto la crisi economica e quella aeroportuale, ma,

anche, e soprattutto i tempi biblici di una politica in cui i

trapanesi, ormai, faticano a credere ogni giorno di più. Ed è a loro che darò

voce, la voce di una parte della Sicilia che non ce la fa più. Perché di

promesse non mantenute, di inutili rassicurazioni e di parole a cui non hanno

fatto seguito i fatti, la storia recente è piena. Anche noi amministratori

locali, che rappresentiamo questo lembo della Sicilia ed i suoi cittadini, siamo stanchi e delusi, ma non intendiamo

demordere. Questo territorio, negli ultimi tempi, è stato vessato,

mortificato, direi quasi dimenticato e diventa sempre più difficile dare delle

risposte, considerata anche l´esiguità delle risorse economiche che

rende i Comuni impotenti.

La vicenda Birgi è la causa principale

di quella crisi a cui ho fatto riferimento. I dati parlano chiaro e sono

certificati ed incontestabili: lo scorso anno, in provincia di Trapani, c’è

stata una fortissima contrazione del movimento turistico, rispetto all’anno

precedente. Cito solo alcuni dati: Trapani -20%, San Vito lo Capo -9,7%,

Castellammare del Golfo -12,4%, Custonaci, addirittura,

-58,1%, Erice, che oggi ci ospita, -12,6%. Dati allarmanti, soprattutto se

rapportati a quello regionale: la Sicilia ha avuto un calo del solo 1% di

presenze turistiche nel 2018, rispetto al 2017. Nell’anno in corso, stiamone

certi, i numeri che riguardano la provincia di Trapani saranno certamente

peggiori. Ed è proprio per questo che, dal sentimento cittadino, è nato il

movimento #sevolovoto, un comitato di protesta, apolitico ed apartitico che,

leggo testualmente, è «finalizzato al salvataggio dell’aeroporto di Birgi, e da

quell’indifferenza politica che oggi ne mette in discussione la sua esistenza».

Movimento al quale hanno aderito commercianti, operatori turistici ma anche

semplici cittadini che ha raccolto un gran numero di firme a sostegno di tutte

le iniziative che saranno ritenute opportune per le finalità di cui sopra.

Questo dà un po’ il senso del profondo scoramento e della generale

indignazione della nostra gente.

La contrazione dei voli su Birgi ha

determinato, dunque, una crisi senza precedenti che

ha letteralmente messo in ginocchio gli operatori del settore, i titolari di

B&B, ristoranti, alberghi e tutti coloro i quali gravitano attorno al

turismo, del quale, negli ultimi anni, avevano

fatto il loro pane quotidiano, investendo risorse ed energie, dando un decisivo

e positivo sussulto alla debole economia trapanese, e contribuendo anche allo

sviluppo di quella siciliana, naturalmente. Oggi, tutte queste donne e questi

uomini, insieme alle loro famiglie, stanno vivendo situazioni che non definirei

drammatiche, ma tragiche. Ogni giorno ci confrontiamo con le loro

storie, con gli sfoghi di chi non ce la fa davvero più. Storie di mutui,

debiti, affitti arretrati, licenziamenti obbligati e fallimenti, che non

possono non preoccupare perché rappresentano ben più di un campanello di

allarme. Non sono casualità né coincidenze. E credo che i prossimi mesi, in

questo senso, saranno decisivi per la sopravvivenza di moltissime attività che

costituiscono il presente ed il futuro di tante famiglie. Di questo dobbiamo

sentirci tutti, chi più, chi meno, protagonisti della storia politica passata e

recente, un po´ responsabili, per l´inerzia con cui è stato affrontato

l´argomento.

Di sicuro c´è che gli enti locali e gli

imprenditori trapanesi non si sono mai tirati indietro e sono assolutamente

pronti a fare la loro parte, anche investendo risorse in iniziative

promozionali. Alcuni imprenditori del territorio, oltre che investire nella

promozione turistica hanno deciso di investire capitali privati per fare uscire

il territorio dalla morsa dell’isolamento, attraverso un progetto di

charterizzazione nazionale ed internazionale. Con il Distretto Turistico

abbiamo deciso di creare la destinazione Sicilia Occidentale. Perché noi, in

provincia di Trapani, abbiamo compreso che fare squadra e mettere a sistema le

energie comuni è l’unica soluzione per trasformare positivamente questa amara

realtà. Per far sentire ancora, e più forte, la nostra voce. Per far capire che

ci siamo anche noi. Daremo al progetto, che prevede la creazione della

destinazione, la definizione dell’offerta turistica e quindi azioni di

promozione e marketing digitale, una quota delle somme che negli anni passati è

stata investita nel co-marketing: iniziative congiunte, strategie condivise da

moltissimi sindaci del trapanese. E sono convinta del fatto che molti altri se

ne aggiungeranno presto. Ma chiediamo un supporto nell´azione di promozione

della destinazione. Servirebbe una cabina di regia unica. West Sicily, infatti,

è il marchio di un territorio meraviglioso che deve essere proposto al mondo intero,

in una logica sinergica e cooperativa, insieme agli altri stupendi luoghi della

Sicilia. Non ci sono territori di serie A e di serie B. C’è la Sicilia e noi,

in quanto siciliani, abbiamo il DOVERE di unirci e lavorare insieme per il bene

della nostra gente!

Tutto ciò, comunque, trova un primo

forte ostacolo nel sistema dei trasporti su gomma, sistema che si caratterizza

sia per la scarsa frequenza che per l’eccessiva onerosità. Appare necessario

attivare un capillare sistema di collegamenti che consenta ai turisti di poter

raggiungere agevolmente tutte le località di interesse della Sicilia

Occidentale, realizzando anche un sistema di biglietto integrato; sistema che

colleghi l’aeroporto di Palermo, unica grande porta d’accesso della stessa

Sicilia Occidentale, alla intera provincia di Trapani. In tale contesto, la

rigidità dell’attuale normativa regionale dei trasporti di linea non consente

agli operatori privati di proporsi sul mercato incrementando l’offerta di

servizi di trasporto, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello

qualitativo. Riteniamo necessario, dunque, un intervento della Regione

Siciliana, anche di natura normativa, legislativa e/o

regolamentare, che possa favorire, nel rispetto delle regole, la

liberalizzazione dei servizi di trasporto effettuati mediante autobus con gli

aeroporti in ambito regionale. In questo senso, si potrebbe prendere spunto da

quanto fatto dalla Regione Lombardia con il Regolamento Regionale 27 ottobre

2015, n. 8, che consente agli operatori in possesso di specifici requisiti

organizzativi e finanziari di attivare, in regime di libera

concorrenza fra di essi, il collegamento, tra due località, delle quali almeno

una coincidente con uno degli aeroporti civili, mediante la sola produzione di

una SCIA. Senza dimenticare anche l’onerosità dei

costi del trasporto marittimo e dei collegamenti con le isole

"minori", sproporzionati rispetto a quelli con il continente e la

stessa Sicilia: quei costi andrebbero certamente abbattuti per favorire

l´arrivo di turisti, non vanno di certo mantenuti così elevati.

Noi, come sa, presidente, siamo sempre

stati disponibili a sederci attorno ad un tavolo ed a discutere. Abbiamo anche

valutato favorevolmente l´idea di passare dai Distretti Turistici alle DMO di

quarta generazione, ma la sensazione che avvertiamo, anche in questo senso, è

quella di un impantanamento generale. Che fine ha fatto questo progetto? Ce lo

chiediamo un po’ tutti. Eppure ci sono state alcune riunioni ufficiali

benauguranti, a dicembre ed a gennaio, alle quali abbiamo partecipato anche

noi, e che sembravano aver dato il via e sbloccato l’iter per l’attivazione di

risorse e di una serie di azioni di promozione. Ci sono stati presentati una

serie di strumenti (6.8.3 del PO FESR e APQ Turismo) sui quali poter presentare

in tempi ragionevoli, nuove progettualità assai utili e funzionali ai progetti

di valorizzazione dei territori. Ma a distanza di 3 mesi tutto questo programma

è fermo, immobile, non se ne sa nulla. Tutto, infatti, sembra essersi

misteriosamente arenato.

Il fallimento dell’operazione sinergica

con Palermo, infine, ci obbliga ad una riflessione e ad una reazione ferma e

chiara. Quantomeno ad una presa di coscienza e, dunque, di posizione responsabile.

Servono azioni immediate, non si può più rinviare a domani. Dobbiamo agire

oggi, ancora meglio subito. Rafforziamo i collegamenti tra gli aeroporti ed i

territori, tra aeroporti ed aeroporti, tra territori e territori, in una logica

di intermodalità. Non troviamo una soluzione per collaborare con Palermo?

Considereremo l’ipotesi di una cooperazione con Catania e Comiso. Una

soluzione, anche transitoria o di emergenza, in attesa del nuovo rilancio di

Birgi, la troveremo, o, quantomeno, faremo qualsiasi cosa per trovarla. Insieme

ma anche da soli, la troveremo, consapevoli dell’importanza di fare squadra

tutti insieme, di lavorare per creare e vivere di turismo condividendo le

nostre risorse, senza logiche campanilistiche né di sopravvivenza.