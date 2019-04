Inserita in Cronaca il 14/04/2019 da Direttore LOCOGRANDE: CONSEGNATA AI CARABINIERI ANFORA PUNICA Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Locogrande sono stati contattati da un cittadino il quale chiedeva l’intervento dei militari per la consegna di un anfora. Giunti sul posto i militari si sono trovati davanti un anfora c.d. "a siluro" risalente al periodo punico ritrovata in località Marausa. L´anfora al termine degli accertamenti è stata consegnata alla soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani.

Trapani, 14 aprile 2019