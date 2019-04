Inserita in Tempo libero il 14/04/2019 da Direttore Congresso ANAS per la costruzione di un ponte di solidarietà Si è svolto il congresso dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) secondo il calendario dei lavori. Il congresso che si è svolto nei locali della sede Regionale della Lombardia sita in via P.E. Taviani n. 14 a Pozzo D´Adda. Dopo i saluti delle Presidenze d della Lombardia, dell´Emilia Romagna, del Piemonte, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia si è entrato nel vivo dei lavori. La relazione introduttiva è stata tenuta dal portavoce nazionale che ha portato anche i saluti della presidenza nazionale. Subito dopo la relazione introduttiva si è passati ai temi all´ordine del giorno. tra i principali punti è stato esaminata e discussa la riforma del terzo settore ed in particolare gli adempimenti che dovranno porre in essere gli affiliati per adeguare lo statuto alla riforma. Successivamente si è parlato degli adempimenti fiscali e degli obblighi previsti dalla legge sia per i presidenti delle associazioni di primo livello che per quelle di secondo. In particolare è stato illustrato la gestione e controllo, con riferimento alla tenuta dei libri sia contabili che sociali (Assemblea, direzione, revisore ed organo di controllo), alla redazione del bilancio ed agli adempimenti conseguenziali.



I lavori sono stati sospesi per una breve pausa all´ora di pranzo.



I pranzo, che è stato offerto dalla Presidenza Regionale Lombardia, è stato curato dalla impeccabile Elena Zanetti vicepresidente di Busto Arsizio.



Dopo una breve pausa i lavori sono ripresi con forza e vigore ed è stato illustrato il tesseramento e l´affiliazione ed è stato illustrato il nuovo software che dovrebbe entrare a regime entro il mese di maggio.



Finiti i lavori tutti partecipanti si sono scambianti gli auguri per le sante feste pasquali.