TRAPANI - NO RACCOLTA ORGANICO ZONA AZZURRA DELLA CITTA´ Si comunica che, il turno programmato di raccolta dei rifiuti organici per il giorno 15/04/2019 nella "zona azzurra" della Città non potrà essere assicurato a causa dell'impossibilità di conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto finale.



La comunicazione dell’impianto Raco srl, dove conferiamo la frazione organica dei rifiuti, è pervenuta solo questa mattina.

Sarà nostra cura informare la cittadinanza sulla rimodulazione del calendario di raccolta entro il più breve tempo possibile.