Inserita in Cultura il 13/04/2019 da Direttore MARSALA - PROGRAMMA E ITINERARIO DEL VENERDI’ SANTO SANTUARIO MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA MARSALA DEFINITO PROGRAMMA E ITINERARIO DEL VENERDI’ SANTO A MARSALA



Venerdì prossimo, 19 aprile 2019, la Comunità marsalese vivrà il tradizionale appuntamento di fede e preghiera con la Processione del Cristo Morto e di Maria Santissima Addolorata. Questo il programma di quest’anno:

ore 15:00 – uscita dei simulacri che dal Santuario di piazza Addolorata, in processione, verranno trasferiti in Chiesa Madre. Ore 15:30 – “Passione di Nostro Signore Gesù Cristo” – presieduta dall’arciprete Don Marco Renda

Al termine la Processione dei simulacri del Cristo Morto e di Maria Santissima Addolorata secondo il seguente itinerario: Chiesa Madre –via XI Maggio (lato sinistro)–via Diaz – via Garaffa – via A. Damiani – piazza Matteotti – via Roma – via Dello Sbarco – via S.G. Bosco – via San Domenico Savio – via Mazzini – via E. Alagna – via Dei Mille – piazza Mameli (sosta per la Preghiera) – via Garibaldi – piazza Addolorata rientro nel Santuario. La chiesa successivamente rimarrà aperta fino alle 24,00 per la visita dei fedeli.

Si ringraziano sentitamente per la collaborazione e l’interesse dimostrati il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero, il Questore della Provincia di Trapani, Claudio Sanfilippo, il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo; nonché la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di Marsala. Con cortese invito alla massima diffusione.

13 aprile 2019