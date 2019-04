Inserita in Politica il 13/04/2019 da Direttore

Salemi - Sabato 13 Aprile 2019 il Movimento 5 Stelle di Salemi ha accolto il Senatore Gianluigi Paragone

Nella giornata di Sabato 13 Aprile 2019 il Movimento 5 Stelle di Salemi ha accolto il Senatore Gianluigi Paragone, ex giornalista di La 7. Dopo un primo incontro al Bar Centrale con la cittadinanza, il Tour è proseguito presso una delle più grandi aziende salemitane, Stramondo. “In molti si sono chiesti come mai abbiamo avuto il coraggio di far visitare una azienda, che fa riferimento ad gruppo politico nostro avversario alle prossime elezioni. A queste persone rispondiamo che non si tratta di coraggio, ma di buon senso. L’azienda Stramondo è una delle più grandi ed importanti aziende presenti sul territorio salemitano, è una risorsa e deve essere considerata come tale. Non possiamo escluderla dalla visita di un nostro portavoce perché semplicemente appartiene a una persona che fa riferimento ad un altro gruppo politico, altrimenti saremmo come gli altri partiti. Pronti a spenderci per gli amici ed a tagliare le gambe agli avversari, che per alcuni diventano acerrimi nemici, ma non per noi.

Il Movimento 5 Stelle dimostra invece, ancora una volta, di capovolgere le regole e le strategie politiche vigenti a Salemi, e porta in luce una delle realtà più grandi e importanti del nostro territorio, un’azienda leader nel suo campo, attenta alla salute dei consumatori, che ad oggi vanta prestigiosi riconoscimenti internazionali, come l’attestato per l’agricoltura biologica e, ad ulteriore garanzia del mantenimento di uno standard qualitativo di alto livello, aderisce ai Servizi di Controllo e Certificazione CCPB. Quindi, così come non saremo mai disposti ad avvantaggiare i nostri amici, non saremo neppure disposti a penalizzare i nostri avversari, laddove venga dimostrata qualità e competenza” afferma il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle Rosario Rosa. Dopo la visita in azienda, il Senatore Paragone si è detto molto soddisfatto e fiero, a tratti sorpreso di aver trovato una grande realtà come quella dell’azienda Stramondo in un piccolo centro come Salemi. La visita è proseguita con un pranzo in un’altra delle aziende della zona, l’azienda casearia dei f.lli Cucchiara. Anche questa tappa è stata pensata per far conoscere al Senatore un prodotto del territorio salemitano, la “Vastedda del Belice”, e per degustare i prodotti del luogo. “Ciò a cui pensiamo quando parliamo di territorio - conclude il Prof. Rosario Rosa- è l’agevolazione e fortificazione di una rete tra le varie realtà salemitane che verranno debitamente valorizzate e messe nelle condizioni di cooperare attraverso eventi aggregativi e anche formativi. Abbiamo un’idea ben precisa di sviluppo e una volta in Amministrazione la realizzeremo”.