Inserita in Sport il 13/04/2019 da Direttore Marsala Calcio: Ancora problemi per lo Stadio, niente gradinata La S.S.D. Marsala Calcio è desolata nel comunicare che visto il protrarsi delle lungaggini burocratiche, il settore “gradinata” dello Stadio “Nino Lombardo Angotta” rimarrà chiuso anche per la partita di domani, domenica 14 aprile 2019, contro il Città di Gela. La Società promette ancora una volta il massimo impegno per monitorare sul ripristino definitivo di una situazione ottimale di agibilità, a partire dall´ultima partita casalinga di campionato in programma domenica 28 aprile 2019 contro il Troina.

La Società invita la cittadinanza a stringersi attorno agli Azzurri per il match di domani, ricordando che la prevendita è attiva fino alle ore 13:00 di domenica con biglietto di posto unico (Tribuna) pari a 8€, e che al botteghino lo stesso biglietto sarà in vendita al costo di 10€.

In ultimo, ci tiene a sottolineare come tali prezzi siano i più competitivi fra tutte le Società appartenenti al campionato di Serie D Girone I.

Marsala, 13/04/2019