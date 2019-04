Inserita in Cronaca il 13/04/2019 da Direttore COMUNICATO STAMPA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI TRAPANI E’ stato segnalato da un cittadino che nella sua proprietà sono state trafugate delle palme lavorate con sostanze altamente tossiche per l’uomo, in quanto trattate per combattere il punteruolo rosso . Ciò posto, si avvisa la cittadinanza che dette palme potrebbero essere impiegate e commercializzate nella domenica delle palme, giorno 14 aprile p.v. anche nel nostro territorio, per cui necessita prestare la massima attenzione nel loro acquisto.