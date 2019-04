Inserita in Sport il 13/04/2019 da Direttore TATTICA E REGOLE NON SCRITTA, SUNDAS: ´TROPPI RETROPASSAGGI, INSIERIAMO UNA NUOVA NORMA´ "Troppi retropassaggi, è tempo di regolarizzarli". Innovativa e provocatoria la proposta di Alessio Sundas, procuratore sportivo di fama nazionale e internazionale nel mondo del calcio da diversi anni.

Il manager a tuttotondo, infatti, ha deciso di proporre una nuova normativa nel regolamento del gioco del calcio. Forte della sua competenza come titolare della Sport Man, in cui si lavora per valorizzare calciatori, migliorare il loro stato di forma con nuovi esercizi fisici, nuovi schemi di gioco, ha deciso di chiedere l´introduzione della Regola dell´1. Si tratta di una nuova norma per regolarizzare i passaggi arretrati durante una partita di calcio, rese ormai troppo lente e noiose causa un atteggiamento poco spregiudicato e troppo tirato.

L´annuncio arriva tramite una lettera aperta nella quale Alessio Sundas spiega la motivazione che lo porta a questa richiesta esplicita.

"Cari lettori, mi chiamo Alessio Sundas e svolgo l’attività di procuratore sportivo da diversi anni e non mi sento di essere il classico intermediario, statico e noioso -esordisce il manager sportivo- Quando vedo durante le partite qualcosa che non mi piace, nel modo di giocare di una squadra o nella tattica, mi viene voglia di chiamare l’allenatore e dire cosa fare…Nella mia carriera ho dato molti consigli a diversi mister di un certo rilievo, scrivendo e-mail di come la penso sull’impostazione di gioco e altri consigli per migliorare il modo di mettere in campo la squadra. -spiega- Spesso i vari mister hanno ascoltato le mie proposte e hanno ottenuto dei risultati positivi. Sto notando, guardando le partite sia del campionato italiano che di Champions, che le nostre squadre hanno un enorme difetto: molto spesso i giocatori (è diventata quasi una moda), quando si avvicinano alla propria area, invece di partire in un’azione offensiva, comodamente passano al portiere pensando di allargare il gioco con un rinvio, invece si ottiene il risultato opposto, infatti quando, puntualmente, si perde palla, si permette all’avversario di essere a tu per tu con il portiere e quasi sempre subiscono goal. -conclude Sundas- Scriverò alla FIFA una nuova regola dove la squadra non potrà passare la palla al proprio portiere per più di due volte durante la partita: (REGOLA DELL’1)”.