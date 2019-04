Inserita in Politica il 13/04/2019 da Direttore Altavilla Milicia (PA) muovere i primi passi nella scacchiera con la “battaglia dei pedoni”. Si svolto come da programma la giornata – open day - dedicata agli scacchi ed ai bambini organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Altavilla Milicia.

Tante le adesione e soprattutto tantissime le richieste di informazioni telefoniche, pervenute agli organizzatori, per il corso di scacchi che a breve partirà con il patrocinio del Comune.

Nel corso dell’Open day i bambini partecipanti hanno appreso le prime nozioni ed hanno appreso come muovere i primi passi nella scacchiera con la “battaglia dei pedoni”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione avviata tra l’Assessorato alle politiche sociali e l’Associazione “Officina CambiaMenti” con l’obiettivo di formare uno o più gruppi di bambini tra i 6 e i 10 anni.

L’importanza delle lezioni di scacchi, come è noto, è quello di offrire un importante momento di socializzazione, ludico-ricreativo ma anche di potenziamento didattico-educativo per i giovani al fine di prevenire la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale.

“Gli scacchi – ha dichiarato la Consigliera comunale Claudia Pace – oltre ad essere un gioco che aiuta i bambini nella concentrazione e nel rispetto delle regole, rappresentano oggi una valida alternativa ai giochi tecnologici e sedentari. Come è noto e come viene riportato dai dati statistici, oggi, purtroppo, i Bambini passano molto tempo con giochi tecnologici che non aiutano ne lo sviluppo ne l’integrazione sociale dei giovani. Ha dichiarato, in fine, la consigliera comunale Pace “sono contenta che molti genitori abbiano accompagnato questa mattina i propri figli per farli cimentare nel gioco degli scacchi e siano rimasti anche ad assistere alla lezione.

Particolarmente Soddisfatto l’Assessore alle politiche sociali, Salvatore Lo Bosco, il quale ha dichiarato “visto il successo ed il numero degli interessati a breve saranno disponibili le informazioni riguardanti gli orari del corso di scacchi. Non è l’unica iniziativa che l’amministrazione ha messo in cantiere a favore del sociale e dei giovani sia come attività ludiche ma soprattutto con il precipuo intendo di prevenire la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale”. In fine, l’ass. Lo Bosco, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra la presidenza del Consiglio Comunale e la giunta ed in particolare con la Vicepresidente del consiglio Comunale Claudia Pace, la quale ha fortemente sostenuta l’iniziativa dell’open day degli scacchi.