Marsala - IL CONSIGLIO COMUNALE DISCUTE SU DISMISSIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE DISCUTE SU DISMISSIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI IL DIBATTITO AGGIORNATO A LUNEDI' Ieri pomeriggio spazio anche alle comunicazioni

La seduta di Consiglio comunale di ieri sera, presieduta da Enzo Sturiano, è stata caratterizzata da un lungo ed articolato dibattitto sulla delibera riguardante il PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE, atto questo propedeutico al Bilancio. Sull’argomento sono intervenuti diversi consiglieri a cui hanno risposto l’Assessore ai lavori Pubblici, Salvatore Accardi e l’ing. Luigi Palmeri, dirigente dell’Ufficio tecnico. Da diverse parti è stato evidenziato che i beni sono sempre gli stessi e soprattutto che per la stragrande maggioranza di essi vi sono valori di mercato giudicati ”improponibili”. Lunedì in aula è atteso il Direttore di Ragioneria per chiarire i dubbi riguardanti l’eventuale bocciatura dell’atto in esame soprattutto in relazione con il Piano triennale delle Opere Pubbliche. Sempre ieri pomeriggio, preliminarmente al prelievo e alla discussione della delibera su dismissioni e valorizzazione, i consiglieri comunali hanno avuto modo di formulare le loro comunicazioni. Si tornerà in aula lunedì prossimo, alle ore 16,30.

Questa la sintesi dei lavori:

1° Appello ore 17,20 – Presenti 17 consiglieri su 30

Comunicazioni

La consigliera Letizia Arcara presenta una mozione per richiedere massima trasparenza nell’adozione delle nomine nelle partecipate. Pur essendo nomine fiduciarie del Sindaco, auspica che esse vengano fatte previa comunicazione pubblica. Le proposte di candidature devono essere successivamente trasmesse al Consiglio comunale per il parere.

La consigliera Rosanna Genna solleva nuovamente la tematica sicurezza in città. Fa presente che nessuno parla pur essendo stata Marsala luogo di fatti tragici e spiacevoli. Invita il Presidente a porre in essere quanto necessario perché Marsala torni ad essere sicura.

Il Presidente Sturiano fa presente che il responsabile della sicurezza in Città è il Sindaco. Se vi sono fatti incresciosi che richiedono massima attenzione se ne parla col Sindaco per l’individuazione delle soluzioni. Lamenta la mancanza di agenti sia nella polizia di Stato, sia in quella Municipale.

La consigliera Linda Licari precisa che l’Amministrazione si è interessata fattivamente al problema della sicurezza. Porta a conoscenza che in via Sibilla e in via Roma sono stati abbattuti degli alberi che sono affetti da fitopatologie e che rischiavano di cadere con danni peri passanti. In via Sibilla – precisa – gli alberi sono stati tagliati poiché erano marci.

Il consiglieri Pino Milazzo fa presente che occorre togliere il pericolo in via Roma e non basta solo abbattere l’albero ma bensì ristrutturare il marciapiede e metterlo in sicurezza

Il consigliere Flavio Coppola chiede un intervento risolutivo in via Roma che interessi tutti i marciapiedi. Se occorrono somme il Consiglio potrà intervenire. Lamenta che la pavimentazione dei marciapiedi di via Roma è veramente indecente.

Il consigliere Pino Cordaro lamenta che le sollecitazioni fatte da Presidente e Sindaco non hanno sortito effetti positivi tant’è che in Commissariato operano solo 47 agenti a fronte di una dotazione organica di 130 unità

Il consigliere Mario Rodriquez chiede un’idonea segnalazione nella zona di via Roma dove si sono verificati i due incresciosi incidenti che hanno visto coinvolte 2 donne.

Il consigliere – vice presidente Arturo Galfano – sottolinea che in via si sarebbero potuto fare dei lavori mirati in via Roma e che non è giustificabile che da tre anni tutto tace.

Il Presidente Sturiano sottolinea che in Città bisogna lottare seriamente contro l’ uso delle droghe e che occorre più stabilità negli incarichi per dirigenti e comandanti delle Forze dell’Ordine. Chiede più collaborazione da parte dei cittadini e unità fra le Amministrazioni.

Il consigliere Angelo di Girolamo lamenta la mancata funzionalità del semaforo di Terrenove che da 25 giorni è KO. Non è una cosa normale. Chiede di saper come procedere con i lavori a Santo Padre in cui a maggio vi sono diversi pellegrinaggi.

La consigliera Ginetta Ingrassia torna a parlare dalla delicata situazione di Piazza San Gerolamo. Il fenomeno della droga e della delinquenza comune è radicato nel territorio. Lamenta che Marsala è stata dimenticata dalle autorità governative, dalle istituzioni e parlamentari. L’Amministrazione lavora solo per l’emergenza.

L’Assessore Salvatore Accardi si trova d’accordo con la consigliera Ingrassia sull’assenza dei parlamentari nelle tematiche più urgenti della Città. Precisa che il Sindaco è intervenuto più volte per migliorare la sicurezza in Città. Su via Roma si era deciso di togliere alcuni alberi pericolosi, cosa che è stata fatta oggi (ieri per chi legge). La gara per ristrutturare via Roma è in corso di definizione. Sul semaforo di Terrenove si sta provvedendo. Su Porta Nuova c’è un progetto che ne cambierà completamente aspetto.

Il consigliere Aldo Rodriquez chiede di sapere come si intendono fronteggiare le diverse discariche di rifiuti che sono presenti in città e che proliferano in maniera consistente.

Il consigliere Daniele Nuccio loda il comportamento dell’equipaggio della nave Mare Jonio che è impegnato nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo, sfidando leggi inique.

Il consigliere Michele Gandolfo lamenta che del Porto non si sa più nulla.

Prelievo Punto 68

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti 24 consiglieri favorevoli

PUNTO 68 – PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE

L’assessore Salvatore Accardi illustra l’atto deliberativo, precisando che le dismissioni e le valorizzazione dei beni immobili del Comune sono disciplinate da un apposito regolamento.

Sull’argomento intervengono l’ing. Luigi Palmeri, dirigente dell’Ufficio Tecnico, e i consiglieri Antonio Vinci (giudica super valutate le aree del nuovo mattatoio e di via Abele Damiani e preannuncia il suo voto contrario – dichiara di non essere ipocrita e lamenta il fatto che l’Amministrazione non ha pensato di affittare il mattatoio), Flavio Coppola (rivendica la paternità del regolamento che disciplina dismissioni e valorizzazioni e precisa che la non approvazione della delibera in esame condizionerebbe il piano triennale delle Opere Pubbliche), Ginetta Ingrassia (lamenta che è stato presentato un atto deliberativo con gli stessi beni e gli stessi importi dello scorso anno), Angelo Di Girolamo (giudica inopportuna la valutazione del mattatoio per cui andrebbe diminuito il prezzo - preannuncia il proprio voto contrario), Walter Alagna (giudica sterile la delibera e chiede di sapere dal Sindaco cosa intende fare di questi immobili che non verranno mai venduti), Daniele Nuccio (Bisogna pianificare per rilanciare il territorio marsalese – Chiede che l’atto in esame venga emendato), Aldo Rodriquez (Dalla delibera traspare l’immobilismo dell’Amministrazione – Al quarto anno di questa Amministrazione il piano rimane sempre lo stesso), Luana Alagna (Prevale la valutazione economica a scapito di quella politica sulla dismissione e sulla valorizzazione dei beni) e Federica Meo (Si augura che nei prossimi anni la città sia dotata dei piani paesaggistico e regolatore in modo da favorire la vendita di questi beni).

Ai vari quesiti e alle osservazioni poste dai consiglieri hanno risposto sia l’Assessore Salvatore Accardi e l’ingegnere Luigi Palmeri.

Il Presidente Sturiano precisa che l’atto non può essere votato stasera per motivi tecnico-finanziari visto che si tratta di una delibera propedeutica al bilancio di previsione e che necessita di alcuni chiarimenti fra cui quelli del dirigente del settore ragioneria. Sottolinea anche che potranno essere proposti degli emendamenti.

Il Vice Presidente Arturo Galfano chiede la presenza in aula del Dirigente dei servizi finanziari per fugare i suoi dubbi sull’atto in esame.

I lavori vengono chiusi alle ore 20,50 – Si tornerà in aula lunedì prossimo alle 16,30.