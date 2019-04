Inserita in Sport il 11/04/2019 da Direttore Pall.Trapani: domani conferenza pregara Domani, venerdì 12 aprile alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della ventinovesima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

DICHIARAZIONI: Roberto Marulli (2B Control Trapani): “La settimana prima del derby è stata molto difficile perché, dopo la sconfitta interna contro Biella, avevamo un piede fuori dai playoff. Ci teniamo tantissimo a raggiungere la post season: siamo una squadra unita che è cresciuta molto. Vincere il derby è stato fondamentale anche perché lo abbiamo fatto grazie alla difesa. Contro Legnano sarà dura, hanno dei giovani di talento ed una coppia di americani che quando è in giornata può fare male a qualsiasi difesa. Servirà il massimo impegno”.