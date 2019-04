Inserita in Cronaca il 11/04/2019 da Direttore PONTILI E SOLARIUM ABBANDONATI E PERICOLANTI: LA GUARDIA COSTIERA LI CHIUDE Non c’è stata alternativa. Con l’Ordinanza n. 05/2019 del 11/04/2019 il T.V. (CP) Nicola PONTILLO, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala ha interdetto la sosta ed il transito su tutti i pontili in legno presenti nella Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala”. “Troppo pericoloso” afferma il Comandante, “…è solo una questione di tempo prima che si possa verificare un evento drammatico capace di compromettere vite umane”. Già nei giorni scorsi si erano svolti dei sopralluoghi presso le sopra citate strutture di concerto con tecnici del Comune di Marsala per verificare lo stato di sicurezza delle stesse. Tali sopralluoghi hanno fatto emergere un quadro generale di completo abbandono, instabilità e insicurezza, tanto da costringere il Comandante all’interdizione. Da quanto si legge, spetterà all’Ente gestore l’onere di aporre la dovuta cartellonistica. Adesso dovrà essere la Regione Siciliana a stabilire il da farsi: quale detentore degli aspetti dominicali del bene demaniale marittimo, potrà infatti disporre la rimozione dei pontili o il ripristino degli stessi a cura del soggetto al quale sono stati assentiti in concessione. PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA Č CON VOI. Marsala, 11 aprile 2019