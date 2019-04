Inserita in Sport il 11/04/2019 da Direttore BIS PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC IN MALESIA: ANCORA PELUCCHI ALLO SPRINT È subito bis per Matteo Pelucchi e per l’Androni Giocattoli Sidermec al Tour de Langkawi. Il velocista lombardo dei campioni d’Italia, infatti, ha bissato questa mattina il successo di ieri con un altro irresistibile sprint nella Bagan-Alor Setar di 130 chilometri, sesta tappa della corsa malese.

Pelucchi in volata ha superato Reguigui, Saleh, Wiggins, McCabe, Bogdanovics e il compagno Marco Benfatto che si è piazzato in settima posizione dopo aver lanciato il compagno. Pelucchi, con il successo di oggi, risale anche nella classifica a punti del Langkawi dove ora è terzo.

«Complimenti a tutta la squadra e a Matteo in particolare, un corridore che stiamo rilanciando come fatto con altri in passato» ha commentato il team manager di Androni Giocattoli Sidermec Gianni Savio dopo la vittoria di quest’oggi.

Per l’Androni Giocattoli Sidermec quello di oggi è il quinto successo stagionale, il terzo in una settimana dopo gli acuti di Belletti settimana scorsa in Sicilia e dello stesso Pelucchi ieri.

Domani il Tour de Langkawi proporrà la sua settima e penultima tappa, la Pantai Cenag-Pantai Cenang di 106 chilometri.