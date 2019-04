Inserita in Salute il 11/04/2019 da Direttore Marsala - ´LO SPORT OLTRE LE BARRIERE´ QUESTO IL TEMA DI UN CONVEGNO CHE SI TERRA’ VENERDI’ PROSSIMO NELLA SALA CONFERENZE DEL COMPLESSO SAN PIETRO L’APPUNTAMENTO, CHE VUOLE SENSIBILIZZARE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, E’ PROPEDEUTICO AL “GIRO DEI DUE MARI CON MARZIA NELLA TERRA D’OCCIDENTE” CHE SI SVOLGERÀ DAL 3 AL 5 MAGGIO



Il Club Panatholon International, in collaborazione il Comitato “Pro Marzia”, il Coni, i Comuni di Marsala e Petrosino, la Pro Loco e l’Unesco di Marsala, ha organizzato l’evento “Giro dei due mari con Marzia nella terra d’occidente” (corteo di bici e handbike) che avrà luogo il 3, 4 e 5 Maggio prossimi. Per presentare questo evento è stata indetta una conferenza stampa che si terrà venerdì prossimo, 12 aprile, nella Sala conferenze del complesso San Pietro con inizio alle ore 10,30. Subito dopo la conferenza sempre il Panatholon, presieduto da Roald Vento darà vita ad un convegno sul tema “Lo sport oltre le Barriere” i cui relatori saranno dei campioni paraolimpici e mondiali che grazie allo sport hanno superato il disagio della loro disabilità. Un contributo importante al convegno sarà dato anche dalla Direzione Regionale dell’Inail, dalla Pro Loco e dall’Unesco di Marsala.