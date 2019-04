Inserita in Politica il 11/04/2019 da Direttore Marsala - L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI CLARA RUGGIERI IN VISITA ALLA ´MARE JONIO´ “PIENA SOLIDARIETA’ ALL’EQUIPAGGIO PER LA LORO AZIONE DI SALVATAGGIO NEL MEDITERRANEO”



La nave “Mare Jonio” a bordo della quale operano componenti dell’Associazione umanitaria “Mediterranea” si trova allo stato ormeggiata nel Porto di Marsala. L’equipaggio si sta preparando ad una nuova missione di monitoraggio nel Mar Mediterraneo per prestare soccorso ed aiuto alle persone in stato di bisogno e principalmente ai naufraghi. A far visita all’equipaggio si è recata ieri l’Assessore alle politiche sociali, Clara Ruggieri, che ha espresso la piena solidarietà dell’Amministrazione Di Girolamo. “Ho voluto incontrare le persone che operano sulla Mare Jonio per esprimere solidarietà per quanto hanno fatto e per quel che continueranno a fare – precisa Clara Ruggieri. La loro azione è altamente meritoria ed ha contribuito a salvare tante vite umane in balia del mare. Alessandra, Giovanni, Antonio e gli altri componenti dell’equipaggio lavorano quotidianamente per monitorare eventuali violazioni dei diritti umani da parte di coloro che non rispettano le leggi del mare e per soccorrere i naufraghi o persone che rischiano di annegare”. La Mare Jonio dovrebbe riprendere il mare già nei primi giorni della prossima settimana.