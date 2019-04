Inserita in Cronaca il 11/04/2019 da Direttore Marsala - L’ASSESSORE ANDREA BAIATA INTERVIENE SUL CAMPETTO DI AMIBILINA Il Comune ha fatto quanto era nelle sue possibilità Si evitino speculazioni



L’Assessore Andrea Baiata fa chiarezza sulla vicenda di Amabilina in cui ignori piromani hanno distrutto il campo di calcio al servizio dei giovani del popoloso quartiere. Il rappresentante dell’Amministrazione Di Girolamo, titolare della delega allo sport, precisa che “l’attenzione verso Amabilina è stata sempre costante e attenta, motivo cui rigettiamo ogni accusa priva di fondamento”. Subito dopo l’incendio – pur non essendo la struttura sotto l’egida del Comune bensì dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani – prosegue Baiata, è stato disposto il primo intervento di rimozione dei resti inceneriti di infrastrutture e suppellettili. A questo intervento ha fatto seguito la pulizia del luogo pur se si è dovuto attendere qualche giorno per problemi tecnico-burocratici. Allo stato l’Amministrazione non è nelle possibilità di sostituire il capannone”. Da sottolineare che l’Istituto Autonomo Case popolari allo stato è impossibilitato a fare il benché minimo intervento perché privo di fondi.