Inserita in Politica il 10/04/2019 da Direttore Sicilia. Lupo: immobilismo governo anche nel confronto con lo Stato, 141 milioni ‘congelati’ “Sono passati tre mesi dall’approvazione della finanziaria regionale ed il fondo di accantonamento pari a 141 milioni destinato al sociale, alle attività produttive ed al mondo della cultura è ancora ´congelato’ a causa dello stallo nella trattativa Stato- Regione sulla finanza pubblica. Chiediamo all’assessore Armao un immediato chiarimento su questa vicenda e sullo stato di avanzamento del confronto con Roma”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars che ha presentato un’interpellanza firmata dai deputati del gruppo parlamentare. Il tema è stato sollevato da Lupo in conferenza dei capigruppo, ed è stato inserito all’ordine del giorno della seduta d’Aula di martedì prossimo.

“L’immobilismo di questo governo è ormai totale – aggiunge Lupo - e le conseguenze si riversano sul parlamento e sui rapporti con lo Stato. Non c’è traccia degli esiti del confronto con il governo nazionale sulle questioni di finanza pubblica annunciato dall’assessore all’Economia e dal presidente della Regione nel corso dell’esame della legge di stabilità, dal quale dipende la possibilità di utilizzare le somme stanziate nella manovra senza le quali la Sicilia andrebbe incontro a ulteriori sacrifici”.

mercoledì 10 aprile 2019