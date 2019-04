Inserita in Sport il 10/04/2019 da Direttore Marsala Calcio: Stadio “Nino Lombardo Angotta”, riapre la gradinata La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. è lieta di comunicare che, a partire da domenica 14 aprile 2019, verrà riaperto al pubblico nella sua interezza il settore “gradinata” dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”. Dopo i lavori di manutenzione messi in atto, la Società di concerto con la proprietà (l´Amministrazione Comunale) ha chiesto ed ottenuto il via libera dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli. La capienza dello Stadio è stata ampliata fino alle 4400 unità (1500 tribuna, 200 “gradinata ospiti” e 2700 gradinata). La Società, quindi, a partire dalla partita in programma domenica 14 aprile 2019 (Marsala – Città di Gela) potrà fare affidamento sulla gradinata. Questi i prezzi dei tagliandi di ingresso:

PREVENDITA:

Tribuna 8€ Gradinata 5€ Settore Ospiti (gradinata) 10€

BOTTEGHINO:

Tribuna 10€ Gradinata 7€

note: - non verranno erogati “ridotti” né consentiti accrediti di favore agli spettatori locali - gli abbonati di “curva” e “gradinata” avranno accesso al settore di gradinata; gli abbonati “tribuna laterale” e “tribuna laterale” avranno accesso al settore di tribuna.

Marsala, 10/04/2019