Inserita in Cronaca il 10/04/2019 da Direttore Tre Terzi e Patridà Record cercano comparse per videoclip musicale. I Tre Terzi e Patridà Record cercano 100 comparse tra attori, ballerini o semplicemente fan della band Tre Terzi per girare il videoclip musicale di “Mal D’Africa”, il brano che ha portato al successo la band.

Le scene verranno girate l’11 maggio a Palermo.

Per candidarsi e avere maggiori informazioni e dettagli, basta inviare un messaggio alla Pagina ufficiale della band: https://www.facebook.com/treterziofficial/

Il casting chiuderà il 6 maggio.