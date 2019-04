Inserita in Economia il 10/04/2019 da Direttore Atto di indirizzo ludopatia - Aldo Rodriquez consiglio comunale Marsala E’ con grande gioia che vi comunico che è stato approvato, in data odierna, un atto di indirizzo da me presentato e protocollato in data 1 marzo 2017 e prelevato dalla collega di maggioranza, Linda Licari, due settimane fa per la discussione e la successiva votazione in consiglio comunale. Ecco dunque una risposta chiara a quella che consideriamo oggi una nuova piaga sociale. Continuerà dunque incessantemente la nostra lotta contro la ludopatia e il gioco d´azzardo patologico. Tanto che in Commissione Parlamentare Antimafia è stato creato un apposito Comitato, presieduto dal Senatore Giovanni Endrizzi, Portavoce M5S in Senato, nel quale verranno audite le autorità competenti nel ramo della lotta alla ludopatia e al gioco d’azzardo. Studi e sondaggi hanno rilevato che le famiglie più colpite sono quelle a basso reddito e quelle in cui i componenti hanno perso il lavoro. Queste persone cercano di risollevare la propria situazione puntando qualsiasi risparmio nella fortuna. Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare delle sale scommesse e del gioco d´azzardo. Quando ho presentato l’atto di indirizzo, suggeritomi dal meetup “Movimento 5 Stelle Marsala” e sostenuto dal meetup “Marsala in Movimento”, mi sono chiesto cosa muovesse gli amministratori comunali e regionali a non prendere provvedimenti affinché si potesse porre un argine al proliferare dei problemi legati all´azzardopatia che continua a gettare nella miseria intere famiglie e a caricare di costi il nostro sistema sanitario. Noi del M5S abbiamo difficoltà a credere che i profitti di alcuni imprenditori possano condizionare la politica di un amministratore pubblico che dovrebbe salvaguardare l´interesse della collettività. Proprio per tutelare questa sempre crescente fetta di cittadini ho avvertito la necessità di presentare questo atto di indirizzo al fine di frenare e limitare l´accesso alle sale scommesse, alle SLOT ed alle VLT. Siamo felici che il presente atto di indirizzo sia stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Marsala. E’ giusto che sia così! Se i provvedimenti adottati risultano a favore della collettività nessuno deve avere alcuna difficoltà a votare le norme proposte. Abbiamo assunto l´impegno di improntare la nostra azione politica a tutela dei più deboli e per favorire lo sviluppo sociale soprattutto delle classi più bisognose e svantaggiate favorendo il superamento delle disuguaglianze. Su questa linea è orientato il mio modo di fare politica.

Aldo Rodriquez