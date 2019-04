Inserita in Cronaca il 10/04/2019 da Direttore Corso di scacchi per bambini Corso di scacchi per bambini l´amministrazione comunale di Altavilla Milicia con le associazioni del territorio organizza per i bambini residenti nel comune di Altavilla Milicia un corso di scacchi pretendono tale col mente costruttivo per la crescita e lo sviluppo delle capacità dei bambini nel saper organizzare spazio tempo e strategia al fine di sottrarli da quello che oggi stanno diventando un problema sociale e cioè internet e televisione fare recuperare valori dello sport e delle attività intellettuali come strumento fondamentale per la crescita culturale e morale della propria comunità il vicesindaco ha dichiarato che L´amministrazione è particolarmente attenta nel costruire il futuro delle nuove generazioni.