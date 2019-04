Inserita in Politica il 10/04/2019 da Direttore C´è chi Mente sapendo di Mentire Ulteriore risposta al comunicato stampa del Consigliere Coppola del gruppo Dinamica – Valderice:

Ognuno di noi, nella vita come in politica, è protagonista del proprio destino, ed è abbastanza chiaro che questo spesso segna il proprio percorso. Quando non si hanno reali argomentazioni per giustificare il proprio operato si annaspa nella speranza di gettare discredito sull’azione amministrativa altrui, arrampicandosi sugli specchi e impugnando la penna per scrivere un qualcosa che tale non è. Si spera cosi di far leva sulla buona fede dei cittadini, destreggiando a regola d´arte "pensieri" somministrati come verità assoluta e per abbindolare gli stessi. Queste sono caratteristiche della politica degli sterili populismi. Il Consigliere Coppola alla realtà dei fatti non ci sta, non è una verità che compiace il suo modo di far politica e pertanto aziona la macchina delle "bugie" scrivendo, in maniera distorta, di quanto realmente accaduto. Essere veritieri e trasparenti è un dovere che la politica tutta dovrebbe avere nei confronti della comunità, è davvero singolare sentire lo stesso consigliere muovere accuse omettendo di dire molte cose e spostando il "focus" dell´argomento solo ed esclusivamente all’incremento del 20% tralasciando artatamente di specificare i motivi che hanno indotto l’ Amministrazione in questa scelta. Ciò è dipeso da una gestione approssimativa da chi fino a 9 mesi fa, si occupava delle finanze del nostro Comune. Pensavo sinceramente che il Coppola da Ragioniere avesse più dimestichezza con i numeri, evidentemente, è stato un errore di valutazione visto che lo stesso ha lasciato in eredità un costo non coperto dal gettito Tari 2017 di circa € 84.000,00. Quest’ultimo ha inciso in maniera pesante nella determinazione delle tariffe, che oggi gravano sui cittadini di Valderice. Le bugie hanno le gambe corte e pertanto mi sento di ribadire con carte alla mano che, diversamente da quello che si vuole fare intendere, nel 2018 la precedente amministrazione con il vecchio appalto meno oneroso ha aumentato le tariffe tari del 2.5% per le utenze domestiche e del 9% per quelle non domestiche. Responsabilmente questa Amministrazione sta cercando di programmare serenamente ogni iniziativa nella superiore tutela degli interessi dei cittadini al contrario di quanto afferma il consigliere Coppola con le sue esternazioni. Sono convinto che il senso civico dei cittadini e il loro impegno nella raccolta differenziata consentiranno all’ attuale amministrazione di potere ottenere, nel corso degli anni a venire, importanti risultati. Per quanto mi riguarda non intendo più replicare alle sterili polemiche e a fomentare inutili diatribe, ma voglio profondere ogni mio sforzo per migliorare le condizioni della collettività da me amministrata.

Il Sindaco - Francesco Stabile