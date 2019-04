Inserita in Cronaca il 09/04/2019 da Direttore Marsala - DIARIO DI TONNARA I Fratelli della Costa della Tavola di Mozia, per la rassegna CINEMARE, incontrano l´autore, Ninni Ravazza, e il regista Giovanni Zoppeddu, entrambi protagonistii un film fantastico, DIARIO DI TONNARA Il film, presentato con enorme successo di critica all´ultima "Festa del Cinema di Roma" e finalista ai “Nastri d’Argento”, prestigioso premio della critica cinematografica italiana, prende ispirazione dall´omonimo libro, "Diario di Tonnara", dello scrittore trapanese Ninni Ravazza. La storia racconta i borghi, le comunità e le avventure che hanno scandito la vita quotidiana dei pescatori del tonno. Una comunità che si sviluppa sul mare e che dal mare mutua le leggende, i riti magici e la sacralità. Diario di Tonnara è un documento che dipinge a tinte oniriche ma fortemente realistiche un mondo destinato ad essere relegato nel cantuccio della tradizione. Un universo fatto di racconti, di storie tramandate di generazione in generazione e di una ritualità che oggi fatica ad essere ricordata. Rais e tonnaroti, offrono, in Diario di Tonnara, lo spunto per descrivere la Sicilia del mare, quella ancorata alla tradizione, fatta di valori primordiali e nobili dei quali, ancora, si sente l´eco in tutta l´Isola ed oltre. Ninni Ravazza –che è anche la voce narrante e il protagonista del film– è siciliano di Trapani e buona parte delle riprese sono state girate a Trapani, Favignana, San Vito lo Capo, Scopello, Marzamemi, sedi di storiche tonnare siciliane. La regia è di Giovanni Zoppeddu, anch´esso presente alla serata ed è prodotto da Istituto Luce Cinecittà.

Biglietto 10,00 euro Marsala - Cinema Golden - Mercoledì 10 Aprile - Ore 18,30/20,30