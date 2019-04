Inserita in Politica il 09/04/2019 da Direttore BLUTEC: ASSESSORE TURANO, GOVERNO E FCA FACCIANO LA PROPRIA PARTE ROMA, 9 APRILE - “Al tavolo di oggi al MiSE abbiamo toccato con mano la grande incertezza che regna intorno al destino di Blutec. La Regione Siciliana, come del resto oltre mille lavoratori si aspettano che il Governo nazionale e Fca facciano fino in fondo la propria parte” lo afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione siciliana Mimmo Turano a conclusione del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Blutec.





“L’amministratore giudiziario di Blutec - continua l’assessore Turano - e´ stato molto chiaro sui tempi dettati dalla legge per i piani industriali e considerato che non saranno brevi e´ indispensabile che da un lato Fca, che ha commesse per Doblo’ e auto elettrica, e il Governo nazionale che si e´ fatto garante nei confronti dei lavoratori mostrino in questo momento tutta la loro buona volontà per superare questa situazione di preoccupante stallo”.

L’assessore Turano che e´ stato delegato al tavolo del Mise dal Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha proposto, al fine di mantenere l’interlocuzione con Fca, di allargare il tavolo all’azienda automobilistica. Sulla proposta dell’esponente del governo Musumeci c’è stata grande convergenza da parte dei rappresentati delle regioni Piemonte ed Abruzzo e dei sindacati presenti.

“Come Regione siamo pronti a collaborare a qualunque iniziativa miri a garantire sviluppo e occupazione” ha concluso Turano.