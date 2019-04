Inserita in Economia il 09/04/2019 da Direttore Petrosino Estate 2019, approvato e pubblicato il ´Bando delle Idee´ Le proposte per il cartellone estivo dovranno pervenire entro il 30 aprile



Petrosino, 09.04.2019

Approvato dalla giunta comunale di Petrosino, presieduta dal sindaco Gaspare Giacalone, il “Bando delle Idee” finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli appuntamenti e delle attività da inserire nel cartellone di “Petrosino estate 2019”. L’atto deliberativo è stato proposto dall’Assessore al turismo, Federica Cappello, ed è rivolto a singole persone fisiche, associazioni, cooperative, imprese, comitati, società, fondazioni, enti pubblici, scuole e università.

“Abbiamo iniziato a preparare per tempo la stagione estiva 2019”, afferma l’Assessore Cappello, “e invitiamo tutti quanti a proporre le iniziative per trascorrere insieme un’altra bellissima estate all’insegna del turismo e della valorizzazione e promozione del nostro territorio”. Tra le novità di quest’anno, la possibilità di organizzare appuntamenti a pagamento e la possibilità per i bar ubicati nel Comune di Petrosino di organizzare degustazioni di prodotti locali in piazza Biscione.

Cinque le aree di intervento individuate per la realizzazione delle attività: - Cultura e sociale (musica, cineforum, rassegne letterarie, teatro, danza, cinema, mostre, laboratori creativi, animazione culturale); - Promozione del territorio e sostenibilità ambientale (visite guidate, sensibilizzazione ambientale, percorsi naturalistici ed enogastronomici volti alla scoperta dei beni culturali e ambientali attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali); - Promozione delle produzioni locali e bio (prodotti a km zero e biologici); - Sport (gare, tornei, esibizioni); - Grafica (realizzazione di un claim, logo e video per la pubblicizzazione del calendario estivo).

Le proposte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune (Piazza della Repubblica) entro le ore 12 del 30 aprile 2019. Il bando e i moduli da utilizzare per la presentazione delle proposte sono scaricabili dal sito internet del comune di Petrosino www.comune.petrosino.tp.it.