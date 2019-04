Inserita in Cronaca il 09/04/2019 da Direttore La scomparsa del giovane marsalese Il sindaco Alberto Di Girolamo: "Un´´altra tragica notizia ha colpito la nostra città. È stato ritrovato il cadavere del giovane Giovanni Genna scomparso sabato scorso. Attendiamo il proseguo delle indagini per capire le cause di questa morte, ma qualunque esse siano, sta di fatto che a distanza di pochi giorni la nostra Marsala piange la perdita di un altro suo figlio. Sono di ritorno da Verona, ma già stamattina ho subito chiesto al Prefetto un incontro. Sono vicino ai familiari".