Inserita in Politica il 09/04/2019 da Direttore Santangelo (M5S) - Commissione parlamentare antimafia a Trapani. Oggi il Sottosegretario di Stato Vincenzo Santangelo e la Commissione parlamentare antimafia, rappresentata dal presidente, sen. Nicola Morra, saranno in provincia di Trapani per incontrare il nuovo Prefetto, Tommaso Ricciardi, il Procuratore Capo, Alfredo Morvillo, e i Commissari Prefettizi di Castelvetrano.