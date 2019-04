Inserita in Cronaca il 09/04/2019 da Direttore Casting Cinematografico Siciliano TURIDDU SUNNATURI Domenica 19 Maggio 2019, ore 10-18, la data ufficiale del Casting Cinematografico Siciliano TURIDDU SUNNATURI (interpretazione di una leggenda, Salvatore Giuliano). REGIA,TESTI E SCENOGRAFIA di Giovanni Battista Pollina, Produzione Filmica Sicilia Incantata Valderice. I partecipanti al Casting e ai Provini in Lingua Siciliana su alcune scene del copione, avranno l´obbligo di versare un contributo alla sicilianità pari a 10,00 € quale sostegno all´iniziativa e alle spese organizzative (riceveranno anche un aperitivo in piscina, dopo l´iscrizione al casting, con i vostri dati personali) rilasceremo un PASS x l´accesso in Piscina. I provini saranno eseguiti dalla bravissima e professionale Rosy Abruzzo confermata Direttore di Casting. Il cortometraggio in lingua siciliana sarà girato a breve entro l´estate.

SICILY SHORT FILM CORTOMETRAGGI AMATORIALI IN LINGUA SICILIANA. CF 93080050813

Chi volesse partecipare ad iscriversi in qualità di comparsa o attore protagonista, dovrà inviarci preventivamente una mail con i propri dati sensibili all´indirizzo: siciliaincantata.eventi@gmail.com

* infotel 3713274516 (ORGANIZZATORE)



PRENOTAZIONE AL RISTORANTE

** CHIAMARE IL NUMERO 0923.892806

L´organizzazione ha previsto inoltre la possibilità per chi viene da fuori, di prenotare prima di Domenica 19 Maggio 2019 al Parco degli Aromi, il pranzo stabilito dal RESORT RISTORANTE PARCO DEGLI AROMI a 38,00 € a persona.

MENU: antipasti: Caponata di mare, cappuccetto fritto; Primo Piatto: Risotto al pesto verde ai frutti di mare oppure Busiate con uovo San Pietro. Secondo Piatto: Filetto di Orata di pane aromatizzata con contorno di patate al forno. Spiedini di Frutta; Acqua, Vino, Caffè, amaro, cassatella.

WWW.SICILIAINCANTATA.IT