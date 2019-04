Inserita in Cronaca il 08/04/2019 da Direttore Marsala - Scomparso da ieri un giovane di 27 anni Scomparso da ieri un giovane di 27 anni. si tratta di Giovanni Genna. Non si hanno più notizie da domenica notte di un panettiere di Strasatti. Si tratta di Giovanni Genna. il giovane che al momento della scomparsa vestiva un paio di jeans e una maglietta di colore blu e un giubbotto nero è alto un metro e ottanta capelli castani. E´ stato visto per l´ultima volta nella notte di ieri nelle contrade Ciavolo- Digerbato vicino ad un locale notturno. Ancora una volta ci troviamo di fronte alla scomparsa di un giovane della nostra città -precisa il sindaco Alberto Di Girolamo. Auspico che se qualcuno avesse notizie utili al suo ritrovamento o comunque da potere favorire le indagini di rivolgersi alla autorità di polizia. Sull´episodio Indaga la Polizia di Stato con il coordinamento di Prefettura e Procura della Repubblica. Chi è in grado di dare notizie può contattare le forze dell´ordine Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale.