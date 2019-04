Inserita in Politica il 08/04/2019 da Direttore San Cataldo. Torregrossa (Lega): ´Vandalismo sede Lega? Li denunciamo ed andiamo avanti´. “Proviamo compassione per l’autore dell’ennesimo vigliacco atto intimidatorio nei confronti circolo Lega Salvini Premier San Cataldo (il terzo dopo una bandiera bruciata e una vetrina vandalizzata) ma è chiaro che stavolta siamo costretti, come primo passo, a sporgere denuncia contro ignoti a Carabinieri. Il percorso di crescita della Lega anche qui a san Cataldo è stato pieno di ostacoli. Agli originari sfottò si è passati alle calunnie verso salvini e la lega e adesso hanno alzato il tiro con atti vandalici. Ma ciò non ci fa paura. Molte sono le soddisfazioni. Là squadra cresce,siamo sempre più forti e numerosi su San Cataldo e dopo che Alessandro Pagano ha fatto da apripista adesso sono tantissimi coloro che si avvicinano e militano. Ovvio che capiti pure di incontrare l’esaltato di turno che ti blocca sui social oppure se la prende con beni del nostro partito ma ciò ci convince che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Però non bisogna sottovalutare questi soggetti pseudo politici invidiosi e calunniatori che seminano odio e terrorismo. In una Paese fatto di regole se a qualcuno le regole del viver civile nn stanno bene è bene che venga isolato. La squadra della lega ha in programma la rinascita della nostra città ed anche per questo chiederemo un appuntamento ai commissari prefettizi per andare ad offrire la nostra collaborazione. Noi della Lega Salvinipremier lavoriamo per costruire, non ci facciamo intimidire e non perdiamo tempo dietro ai balordi”.

Giuseppe Torregrossa, presidente circolo della Lega Salvinipremier di San Cataldo.