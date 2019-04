Inserita in Politica il 08/04/2019 da Direttore Conferenza stampa a Palermo domani (martedì 9 aprile) ore 10,30 via Wagner 5 Lega Salvini Premier: Palermo, domani (martedì 9 aprile) ore 10,30 via Wagner 5

Sarà presente il senatore Stefano Candiani, commissario straordinario della Lega in Sicilia



Domani (martedì 9 aprile) alle 10,30 a Palermo, nella sede della Lega Salvini Premier, in via Wagner 5, si terrà una conferenza stampa per presentare un’importante iniziativa della Lega in Sicilia, un’assoluta novità per l’Isola. Si parlerà anche di formazione politica. Saranno presenti il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell’Interno e commissario straordinario del partito nell’Isola, i responsabili regionali enti locali, Igor Gelarda e Fabio Cantarella, e Giovanni Callea, presidente del Circolo Lega Città di Palermo e responsabile organizzativo Lega Sicilia.