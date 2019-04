Inserita in Cronaca il 08/04/2019 da Direttore MAZARA DEL VALLO. CONTROLLI DEL FINE SETTIMANA DA PARTE DEI CARABINIERI: EFFETTUATO UN ARRESTO E CONTROLLI CONTRO I PARCHEGGIATORI ABUSIVI. I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, hanno effettuato, nel fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro di Mazara del Vallo, all’esito del quale, hanno: - tratto in arresto il catturando tunisino Ben Fattoum Nabil, 45 enne domiciliato a Carpi, resosi responsabile di una rapina aggravata avvenuta in quel centro della provincia modenese; - identificato due tunisini impegnati ad esercitare illecitamente l’attività di parcheggiatore abusivo. Nello specifico, nella giornata del 5 aprile, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto il catturando tunisino Ben Fattoum Nabil, 45 enne, domiciliato a Carpi (Mo), ricercato dal 2018, perché ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa nel Comune di Carpi nel 2008. Per tale episodio, la Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali, aveva emesso ad agosto 2018 un ordine di esecuzione per la carcerazione a tre anni di reclusione. L’arrestato, al termine degli accertamenti presso la caserma dei Carabinieri, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trapani. Inoltre, nel fine settimana, piazzale Quinci è stato oggetto di mirati controlli da parte dei militari dell’Arma che hanno contravvenzionato due parcheggiatori abusivi di origine tunisina. Gli stessi sono stati contestualmente deferiti poiché, entrambi, non avevano ottemperato all’ordine di allontanamento emanato dal Questore in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione e accompagnati presso il Centro di permanenza e rimpatrio di Trapani in contrada Milo. I servizi di controllo del territorio, verranno incrementati nelle prossime settimane, al fine contrastare in maniera sempre più efficace i reati contro la persona e il patrimonio sulla pubblica via (scippi, borseggi, rapine e furti), già diuturnamente svolto dalle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri in servizio giornaliero.

Trapani, 8 aprile 2019