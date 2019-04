Inserita in Politica il 08/04/2019 da Direttore SAN VITO LO CAPO, PERAINO: ´LAVORATORI FORESTALI RISORSA PER IL TERRITORIO´ Il sindaco del Comune di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha incontrato, a Palazzo Municipale, una delegazione di lavoratori forestali accompagnati dai loro rappresentanti sindacali. Al centro dell’incontro, la proposta di riordino del settore forestale promossa dalle segreterie regionali Sicilia di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Tra le richieste avanzate al Governo regionale, l’assunzione di alcuni lavoratori a tempo indeterminato ed il passaggio a 151 giornate lavorative per coloro che ne svolgono 78; ultimato il processo di stabilizzazione, i sindacati chiedono, inoltre, nuove assunzioni alla luce dei pensionamenti degli ultimi anni che hanno portato ad una riduzione del personale e all’innalzamento dell’età media.



“Questa amministrazione condivide e sostiene le istanze del comparto- ha detto il sindaco Giuseppe Peraino- ritenendo che gli operai forestali svolgano un ruolo fondamentale nella salvaguardia del territorio e nella protezione attiva dai disastri ambientali. Per San Vito Lo Capo- ha aggiunto-, sarebbe importante avere più risorse per prevenire e contrastare gli incendi che ogni anno colpiscono la Riserva dello Zingaro e la confinante Riserva di Monte Cofano. Sarebbe necessario, inoltre, favorire il ricambio generazionale che apporterebbe energie fresche e nuove professionalità, così come sarebbe importante valorizzare quelle esistenti, ad esempio, mettendole a servizio dei Comuni per la cura del verde pubblico. Mi farò io stesso portavoce con la Regione di quest’ultima ipotesi- ha concluso il sindaco- chiedendo che questo personale possa essere impiegato a tempo indeterminato”.



Il sindaco Peraino si è impegnato a deliberare in Giunta la proposta e a promuovere presso le Istituzioni e gli organi competenti le istanze del comparto forestale, al fine di incentivare la loro messa in atto in maniera celere e determinante per il territorio.