Inserita in Sport il 08/04/2019 da Direttore Pall. Trapani: Inizia la seconda fase del campionato Under 18 Eccellenza Oggi, a partire alle ore 15, la formazione Under 18 Eccellenza della Conad Trapani inizierà la seconda fase del campionato nazionale Under 18 Eccellenza “Giancarlo Primo”. I giovani granata hanno raggiunto tale qualificazione dopo aver conquistato il quarto posto in classifica del girone tosco-laziale. La prima sfida di questo pomeriggio sarà contro Rucker Sanve San Vendemiano, terza classificata nel girone Veneto. Le altre due formazioni inserite nel concentramento dei granata saranno la Pallacanestro Varese (prima del girone Piemonte-Lombardia) e la Enel Brindisi (seconda in Puglia). La formula prevede che la prima classificata di questo nuovo girone accederà direttamente alle Finali Nazionali, mentre le seconde classificate dei 6 gironi si affronteranno nuovamente per conquistare gli ultimi due posti disponibili per accedere alle Final Eight.

CALENDARIO CONAD TRAPANI 08/04/2019 ore 15 Conad Trapani vs Rucker Sanve San Vendemiano 15/04/2019 ore 20 Enel Brindisi vs Conad Trapani 01/05/2019 ore 16 Pallacanestro Varese vs Conad Trapani 06/05/2019 ore 17 Rucker Sanve San Vendemiano vs Conad Trapani 13/05/2019 ore 16 Conad Trapani vs Enel Brindisi 20/05/2019 ore 16 Conad Trapani vs Pallacanestro Varese