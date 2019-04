Inserita in Sport il 08/04/2019 da Direttore

L´Alma Basket Patti batte Catania e pareggia i conti della finale

Strepitosa vittoria per l´Alma Basket Patti che batte in esterna la Rainbow Catania 59-62 e pareggia i conti della finale regionale aggiudicandosi gara 2. Le ragazze di coach Mara Buzzanca, al termine di un partita intensa, sono riuscite ad imporsi sulle etnee grazie ad una prestazione di squadra. Il cuore è stata l´arma in più per rimandare il verdetto della finale a gara 3 in programma domenica 14 aprile alle ore 18 al Pala Serranò.





Costretta sempre ad inseguire, l´Alma non si è mai arresa ed è comunque rimasta in partita sino agli ultimi minuti quando è riuscita, grazie anche ad una lettura della gara perfetta di coach Buzzanca, a chiudere il match in proprio favore.





“La partita – ha detto coach Mara Buzzanca - è stata giocata con grande intensità dal primo all´ultimo minuto. Siamo riusciti a rimanere sempre lucidi e senza quei momenti di black out che spesso ci sono capitati durante le precedenti gare. Abbiamo sempre inseguito Catania, ma non abbiamo mai mollato la presa sulle etnee e nell´ultimo quarto, abbiamo messo in campo il cuore. Tutte le ragazze hanno dato il massimo e, grazie ad un gioco di squadra, abbiamo conquistato una bellissima vittoria. Tutte le giocatrici hanno disputato un´ottima partita rispondendo in maniera perfetta agli input tattici. Mi ritengo soddisfatta per la prestazione di tutte, ma soprattutto sono entusiasta del fatto che per un quarto abbiamo giocato con l´under 18 e questo per una società che punta sui giovani è un motivo di orgoglio”.





Cangemi e compagne hanno giocato di squadra così come sanno fare e, soprattutto, hanno dimostrato di poter fare nei momenti importanti della stagione. Con il cuore e quel pizzico di follia sportiva hanno realizzato un capolavoro che consente all´Alma Basket Patti di giocarsi la vittoria del campionato in gara 3 davanti al proprio pubblico. “E´ stata una vittoria di squadra – ha aggiunto coach Mara Buzzanca. Le mie ragazze sono state brave ad imporsi in una gara difficile. Il successo contro Catania è di tutto il gruppo che ha dimostrato di essere cresciuto ed essere diventata una vera squadra. Anche se siamo stati sempre dietro ad inseguire, non abbiamo mai smesso di credere nella vittoria. La partita si è decisa negli ultimi quattro minuti di gioco dove noi siamo rimasti lucidi e determinati a fare nostro il risultato. La gara di Catania è stata la dimostrazione che giocando di squadra e per la squadra si possono raggiungere gli obiettivi prefissati”.





Importante è stato anche l´apporto dei tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta ed hanno sostenuto l´Alma Basket Patti dal primo all´ultimo minuto. “Per noi – ha concluso coach Buzzanca - è stato determinante il supporto dei nostri tifosi che ci hanno seguito e sostenuto anche a Catania dove sono stati realmente il sesto uomo in campo ed anche merito loro se siamo riusciti in questa bella impresa”.