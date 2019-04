Inserita in Politica il 07/04/2019 da Direttore Aeroporto di Pantelleria. Per l’UGL criticità operative da affrontare e risolvere tempestivamente Presso l’aeroporto di Pantelleria, si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra la Segreteria Regionale UGL Trasporto Aereo rappresentata dal Segretario Regionale Domenico De Cosimo , dal coordinatore Isole Minori Giovanni Federico Tremarco , la R.S.A. Jean Battiste Rizzo ,e l’Amministratore Delegato della G.A.P. Società di gestione dello scalo Mariano Rodo.

“Si è trattato di un proficuo scambio di opinioni e valutazioni tra le parti, dichiara - De Cosimo - a breve le Segreterie saranno convocate , alla luce della prossima Summer 2019”

L’UGL ha incontrato anche i lavoratori in assemblea aeroportuali, per affrontare le criticità relative all’infrastruttura, quali ad esempio le infiltrazioni di acqua piovana che sgocciola dal tetto dell’aerostazione e i malfunzionamenti del BHS (nastro bagagli).

Sull’argomento il Segretario Regionale De Cosimo è intervenuto assicurando un intervento da parte della segreteria regionale e nazionale per chiedere all’Enac di attivarsi per la soluzione al problema.

“E’ necessario intervenire prima possibile, in quanto questi disagi gravano inevitabilmente sui lavoratori – afferma Federico Tremarco – che sono la prima interfaccia dei passeggeri”.

Sul BHS è intervenuto anche la R.S.A Rizzo Jean Battiste, evidenziando la necessità, da diverso tempo, di allocare una risorsa per sopperire ai malfunzionamento del nastro bagagli, gravando sui carichi di lavoro del personale di rampa.

“Rimaniamo pertanto fiduciosi sul percorso intrapreso, – conclude De Cosimo – e non faremo come UGL mancare il nostro contributo , con i necessari aggiustamenti allo stato delle cose”.