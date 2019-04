Inserita in Sport il 07/04/2019 da Direttore

Marsala Calcio: Palmese - Marsala 3-2

Gli azzurri giocano a sprazzi e pagano dazio ad una squadra bravissima a difendersi e ripartire









Un distratto Marsala si presenta a corrente alternata al “Giuseppe Lopresti” di Palmi (RC), ed incassa una sconfitta di misura che di certo non pregiudica il proprio cammino in chiave playoff, ma che lascia come è giusto che sia una dose di amaro in bocca. In classifica gli azzurri rimangono al terzo posto con 47 punti, ma adesso le inseguitrici si sono rifatte sotto ed i punti di vantaggio per conservare la zona playoff sono soltanto tre. Domenica prossima, 14 aprile 2019, al “Nino Lombardo Angotta” gli azzurri affronteranno il Città di Gela, con i nisseni decimi con 40 punti proprio come la Palmese, bisognosi di ancora qualche punto per centrare la salvezza matematica. Due i precedenti stagionali: nei Trentaduesimi di Finale in gara unica di Coppa Italia di Serie D 2018-2019 nel settembre scorso al Lombardo Angotta finì 1-2 con le reti ospiti di Sicignano (37´) e Federico (77´) inframezzate da quella marsalese di Sekkoum (46´); all´andata invece, al “Vincenzo Presti” di Gela (CL) finì 2-2 con l´iniziale doppio vantaggio del Marsala con Manfrè al 30´ e C. Galfano al 78´ pareggiato poi dai gol di Ragosta all´85´ e Sowe all´86´, dopo che i lilibetani avevano anche fallito un calcio di rigore con Balistreri al 63´.





Prima del fischio di inizio, un minuto di raccoglimento in occasione del decennale dal terremoto de L´Aquila del 2009 che causò 309 morti.

Mister Ivan Franceschini schiera i suoi con il 5-3-1-1, con capitan Nello Gambi laterale difensivo sinistro e Ouattara unico terminale offensivo; mister Vincenzo Giannusa risponde con il 3-5-2, con capitan Nagib Sekkoum mezzala sinistra e con Bonfiglio compagno di reparto di Balistreri in attacco.

I neroverdi cominciano alla grande. Al 10´ C. Galfano commette fallo un passo fuori dall´area di rigore, sul punto di battuta capitan Gambi si inventa una traiettoria sulla quale Giappone deve fare gli straordinari, ma sulla ribattuta la difesa azzurra non libera definitivamente e Ouattara deposita in rete l´1-0. Il Marsala subisce il gol a freddo, e al 12´ un errore in disimpegno di Fragapane libera in campo aperto Calivà, ma Giardina è bravo a metterci una pezza. Dopo di che, il Marsala si cala l´elmo da guerra e sul tappeto in erba sintetica mette in mostra un possesso palla da stropicciarsi gli occhi. I reggini, però, si chiudono a riccio e concedono poco, ma al 37´ gli azzurri sembrerebbero trovare un buco buono: Giardina infila un pallone rasoterra fra i difensori, Balistreri non ci pensa due volte e calcia di prima con il pallone che fa la barba al palo. Al 40´ Ouattara sfugge sul filo del fuorigioco e calcia di prima intenzione, Giappone è bravo a bloccare a terra.

La ripresa si apre con una perla di Candiano: al 50´ bomba al sette da 25 metri e Marsala che trova il meritato 1-1. Dopo il pareggio la partita diventa ancora più bella ed equilibrata, ed al 76´ i palmesi mettono di nuovo la freccia: fuga sull´out destro di Leonardi, pallo in mezzo e Ouattara è lesto ad infilzare Giappone per la terza volta in stagione (il primo gol siglato in maglia della Sancataldese). Al minuto 80´ Giardina è costretto al fallo a un passo dalla propria area di rigore per fermare un attaccante locale lanciato a rete: è rosso diretto e punizione dal limite. Sulla palla va´ il neo-entrato Trentinella ed il suo arcobaleno è perfetto: 3-1 e superiorità numerica, partita in ghiaccio. All´89´ Mistretta supera in slancio Sekkoum e calcia, con il tiro che si spegne fuori di poco. Nel recupero, la partita infinita ha un ultimo sussulto: al 92´ Balistreri si avventa su un pallone in area di rigore, protegge e infila il 3-2 alle spalle di Barbieri, ma non c´è più tempo e a giorire sono i neroverdi che conquistano tre punti fondamentali in chiave salvezza, affacciandosi addirittura alla finestra della zona playoff.





I TABELLINI:





Palmese – Marsala 3-2 (1-0 p.t.)

Palmese: Barbieri (´98), Lavilla (86´ Guglielmi (´98)), Gambi (K), Cinquengrana, Bruno, Brunetti, Calivà (´99), Lucchese (62´ Trentinella), Ouattara (´98) (88´ Mistretta), Colica (´99) (91´ Pascarella (´99)), Saba (´00) (54´ Leonardi (´01)). A disposizione: Zoccali (´02), Macagnone (´99), Zapparata (´00), Bonadio.

Allenatore: Ivan Franceschini.

Marsala: Giappone (´01), Benivegna (´00), C. Galfano (´99), Sekkoum (K), Fragapane, Balistreri, Candiano, Prezzabile (´98) (78´ Ciancimino (´99)), Lo Nigro, Giardina, Bonfiglio (55´ Manfrè). A disposizione: Compagno (´99), Maraucci, Napolitano (´99), A. Rallo (´00), Giuffrida (´99), L. Galfano (´03), Mazzara (´00).

Allenatore: Vincenzo Giannusa.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Giovanni Agostoni della Sez. A.I.A. di Milano; Sigg. Francesco Rinaldi della Sez. A.I.A. di Policoro (MT) e Carmine Castiglione della Sez. A.I.A. di Frattamaggiore (NA).

Reti: 10´ e 76´ Ouattara (P), 80´ Trentinella (P); 50´ Candiano (M), 92´ Balistreri (M).

Ammonizioni: C. Galfano (M), Lo Nigro (M).

Espulsioni: 80´ Giardina (M) per cartellino rosso diretto.

Corner: 5 a 1 per la Palmese.

Recuperi: 2´ p.t. e 4´ s.t.

Spettatori: 500 circa.

Note: Al 44´ espulso mister Ivan Franceschini (P) per comportamento non regolamentare.





Marsala, 07/04/2019