Inserita in Politica il 06/04/2019 da Direttore NOMINATI I NUOVI COORDINATORI REGIONALI DI PA SOCIAL Catania, 06/04/2019 – Sono il riconfermato Gabriele La Spina, laureato in scienze politiche e relazioni internazionali e studente universitario, i giornalisti, neo nominati, Marina Mancini responsabile dell’ufficio stampa del Comune di Bagheria e Rosario Gullotta responsabile delle attività di informazione e comunicazione del Comune di Giarre, i nuovi coordinatori regionali dell’associazione nazionale PA Social.

I tre esperti di informazione, comunicazione e ITC, sono stati ufficializzati oggi, 6 aprile, nel corso dell’assemblea dei soci siciliani svoltasi a Catania nella sede decentrata dell´assemblea regionale Siciliana.

L’incontro, che era aperto anche ai non soci, per favorire la conoscenza delle attività di PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla nuova comunicazione portata avanti attraverso web, social network, chat, intelligenza artificiale, ha visto la partecipazione di altri soci appartenenti al mondo degli enti locali, dell’università e studenti appassionati ai temi della comunicazione e dei social network.

PA Social che si occupa di divulgazione, formazione, pubblicazioni, ricerche ed è la prima rete a livello mondiale nel suo genere con la partecipazione di numerosi professionisti, giornalisti, comunicatori, nuove professioni del digitale, amministratori, manager, enti e aziende pubbliche, associazioni, imprese, cittadini, è particolarmente interessata alla cura della comunicazione mediante web, social network, chat, quindi oltre che ai tradizionali siti internet anche alle pagine facebook, agli account e ai canali instagram, youtube, messenger, twitter, linkedin, whatsApp, telegram, solo per citare alcuni dei social più diffusi.

Attraverso i social infatti le pubbliche amministrazioni sono più alla portata dei cittadini, e su questo assunto PA Social fonda le sue azioni come, tra le altre, i diversi partenariati che si sono avviati nei mesi scorsi con società e organizzazioni come linkedin, facebook, ma anche Anci e le università per proporre formazione agli enti.

Nel corso dell’assemblea dei soci, oltre alla presentazione dei nuovi coordinatori regionali; in discussione la seconda edizione del PA Social Day 2019, evento che si terrà in contemporanea in 18 città in tutta Italia.

L’assemblea dei soci è stata inoltre l’occasione per fare il punto sulle prossime azioni da compiere nell’Isola per organizzare, come già in altre regioni, la tappa siciliana del PA Social In Tour, il percorso di workshop di formazione e divulgazione organizzati da PA Social e Linkedin, quest’ultimo già confermato nella splendida location di Capo d’Orlando in data da confermare ed altre attività di cui si darà conto nei prossimi giorni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione PA Social: www.pasocial.info.