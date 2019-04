Inserita in Cronaca il 06/04/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - OGGI, SABATO 6 APRILE, SALTATA LA RACCOLTA DELL´ORGANICO «Solamente in questo momento, poiché si è provato a trovare una soluzione, ci è stato comunicato che oggi, SABATO 6 APRILE, non sarà effettuata la raccolta dell´organico».

Lo afferma il sindaco Nicola Rizzo che prosegue: «Ci scusiamo ancora una volta per il disagio che non dipende dalla nostra volontà e invitiamo i cittadini a collaborare non esponendo i rifiuti organici nella giornata di oggi. Lunedì 8 aprile la raccolta tornerà ad essere regolare»