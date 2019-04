Inserita in Economia il 06/04/2019 da Direttore Marsala - ASSEGNATI DALLA REGIONE AL COMUNE CINQUE EX DIPENDENTI DELLA CASA DI RIPOSO ´GIOVANNI XXIII´ SI TRATTA DI 5 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO



Dopo la stabilizzazione di 249 ex articolisti e di 19 Asu, al Comune di Marsala hanno preso servizio 5 dipendenti, con contratto a tempo determinato (fino al prossimo 31 dicembre 2019 salvo ulteriori proroghe), provenienti dall’Ipab Casa di Riposo “Giovanni XXIII” dove avevano prestato servizio fino al 31 dicembre dello scorso anno. L’assegnazione al Comune è stata fatta dall’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali previa disponibilità data dall’Amministrazione Di Girolamo “Noi facciamo fatti e non promesse – sottolinea il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. Visto che la legge lo consente, abbiamo inserito nei ranghi comunali questi 5 lavoratori che, una volta chiusa la Casa di Riposo “Giovanni XXIII”, rischiavano di perdere il posto di lavoro. Si tratta di impiegati che essendo contrattisti sono a quasi totale carico della Regione e che ci sono stati assegnati su loro disposizione”. I lavoratori assunti a tempo determinato al comune sono Giuseppe Antonio Genna (Settore Attività produttive), Raffaele Massimo Nizza (Servizi Sociali), Giuseppe Lidio Rallo (Ufficio Notifiche), Carmela Sansica (Settore Risorse Umane) e Salvatore Sergio Todeschini (Polizia Municipale – Ausiliari del traffico). Alla cerimonia della presa di servizio hanno perso parte oltre al Sindaco Alberto di Girolamo diversi assessori fra cui il Vice Sindaco Agostino Licari, titolare della delega al personale delle Giunta di Girolamo, consiglieri comunali e il commissario Straordinario dell’Ipab Casa di Riposo “Giovanni XXIII,"