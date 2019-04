Inserita in Cronaca il 06/04/2019 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 31 marzo al 6 aprile 2019 Personale della Squadra Mobile

- in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, traeva in arresto B.V., nata a Trapani, classe 1960 ed ivi residente in frazione Guarrato, dovendo la stessa espiare la pena di anni 4 di reclusione, per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;

- in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, traeva in arresto P.L., nata ad Erice, classe 1981 e residente a Trapani, dovendo la stessa espiare la pena di anni 4, mesi 6 e giorni 9 di reclusione, per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;

- traeva in arresto S.S., nato ad Erice, classe 1983 e residente a Trapani, per coltivazione e produzione illecita di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione locale, veniva trovato in possesso di 74 piante di cannabis indica;



Personale dell’U.P.G.S.P.

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, G.G., nata ad Erice, classe 2002 ed ivi residente, per guida sotto l’influenza di stupefacenti, e P.A., nato ad Erice, classe 2005 ed ivi residente, per furto aggravato e tentata estorsione;

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, F.M.A., nata ad Erice, classe 2000 e residente a Trapani, e M.S.A., nato ad Erice, classe 1970 ed ivi residente, per minacce aggravate, nonché N.C., nata ad Erice, classe 1972 ed ivi residente, per tentate lesioni aggravate, e C.A., nato ad Erice, classe 1971 ed ivi residente, per getto pericoloso di cose;



Marsala, personale del locale Commissariato di P.S.

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, B.G., nato a Marsala, classe 1987 ed ivi residente, per evasione dagli arresti domiciliari;



Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S.

- deferiva all’A.G., in stato di libertà, P.F., nato a Castelvetrano, classe 1971 ed ivi residente, e F.G., nato a Castelvetrano, classe 1984 e residente a Campobello di Mazara, per i reati, in concorso, di lesioni, minacce, ingiurie, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia;

- deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.C., nato a Burgwedel (Germania), classe 1974 e residente a Marsala, per la violazione degli obblighi di assistenza familiare e appropriazione indebita;



Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S.

- sottoponeva alla misura alternativa della detenzione domiciliare M.T., nato a Castelvetrano, classe 1980, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o altrui;

- in esecuzione ad ordinanza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, traeva in arresto C.C., nato a Pistoia, classe 1987 e residente a Castelvetrano, poiché ritenuto colpevole del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti;

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, P.V., nato a Castelvetrano, classe 1967 ed ivi residente, per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.



Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S.

- in esecuzione ad ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sottoponeva alla misura alternativa della detenzione domiciliare D.G.C., nato ad Alcamo, classe 1964 ed ivi residente, per l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di P.S.;

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, T.A., nato in Marocco, classe 1975, s.f.d., per rapina;



Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Posti di controllo operati……………………………………………78

Persone controllate………………………………………………..908

Persone controllate con precedenti di polizia……………………..222

Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….410

Veicoli controllati………………………………………………….370

Obiettivi sensibili controllati………………………………………1.739

Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………42

Perquisizioni………………………………………………………..3

Sequestri……………………………………………………………..1