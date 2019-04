Inserita in Tempo libero il 06/04/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - ´Diario intimo di una cameriera´: spettacolo della compagnia Teatro Gamma - Domenica 7 aprile, ore 19,15 - Teatro Apollo Anton Rocco Guadagno. "Diario intimo di una cameriera": in scena domenica 7 aprile, alle ore 19,15, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno uno spettacolo definito "insolito ed originale interpretato dalla compagnia "Teatro Gamma".

Lo spettacolo è tratto dal romanzo omonimo di Octave Mirbeau e descrive le peripezie di Celestine "giovane e avvenente cameriera che passa di famiglia in famiglia senza mai trovare un ambiente che le consenta di restare".

"Si tratta di uno spettacolo insolito e originale, liberamente tratto dall´omonimo romanzo di Octave Mirbeau e interpretato da quattro scatenati attori che in circa 90 minuti (divisi in due atti) riescono a far rivivere «una quantità di figure così stranamente umane che sembrano quasi ossessionarmi» per usare le parole dell´autore. «Davanti a queste maschere ho sentito tutta la tristezza e la comicità dell´essere uomini». Si può trovare così nello spettacolo quella tristezza che fa ridere, e tutta quella comicità che risolleva e accompagna gli spettatori, con il dovuto distacco, verso le numerose peripezie e gli scherzi della vita".

Lo spettacolo rientra nel cartellone della stagione invernale del teatro Apollo Anton Rocco Guadagno organizzata dal Comune e Proloco con la direzione artistica di Antonio Enea. Ingresso non abbonati € 10 (Info: 3394242200)