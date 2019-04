A Salemi l´intesa tra i Borghi più belli d´Italia e Sicily by car Colonnine per ricarica auto elettriche in 19 comuni siciliani

Inserita in Cronaca il 06/04/2019 da Direttore A Salemi lŽintesa tra i Borghi più belli dŽItalia e Sicily by car Colonnine per ricarica auto elettriche in 19 comuni siciliani SALEMI (TRAPANI) - Una colonnina per la ricarica delle batterie delle auto elettriche verrà installata a Salemi, così come in ognuno degli altri 18 comuni siciliani inseriti tra i Borghi più belli dŽItalia. EŽ quanto prevede un accordo firmato nei giorni scorsi nel corso di un incontro tenutosi allŽinterno del castello normanno-svevo della cittadina trapanese, che dal 2016 fa parte del prestigioso club. A firmare il memorandum sono stati il coordinatore regionale dellŽassociazione, Salvatore Bartolotta, e il presidente di ŽSicily by carŽ, Tommaso Dragotto. AllŽincontro hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente nazionale dei ŽBorghi più belli dŽItaliaŽ, Fiorello Primi, lŽassessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, e il sindaco di Salemi, Domenico Venuti.

LŽintesa prevede lŽimpegno da parte di ŽSicily by carŽ allŽinstallazione di almeno una colonnina per ogni comune siciliano, mentre alle amministrazioni locali spetterà il compito di individuare le zone parcheggio da destinare alla installazione delle colonnine e fornire lŽenergia elettrica. LŽaccordo prevede anche la realizzazione di una eco-guida dei Borghi più belli dŽItalia in Sicilia, con tutte le informazioni turistiche e il calendario degli eventi più importanti da seguire. Primi ha sottolineato "il grande valore simbolico di una iniziativa che si inserisce nellŽimportante lavoro di promozione portato avanti dai Borghi più belli dŽItalia con massima attenzione al tema della sostenibilità ambientale".

"Siamo orgogliosi di avere ospitato la firma di questa intesa tra lŽassociazione dei Borghi e una importante azienda siciliana - ha affermato Venuti -. Dal 2016 facciamo parte di questo prestigioso club ma non ci siamo mai fermati nella valorizzazione del nostro borgo e adesso aggiungiamo un tassello importante: la nascita di una colonnina dellŽenergia elettrica è un servizio molto utile per i tanti che hanno già scelto le energie alternative al petrolio per i propri spostamenti. Salemi vuole essere allŽavanguardia anche nel favorire la svolta ŽgreenŽ".

Secondo Dragotto "dare unŽidentità ecosostenibile a tutti e 19 i Borghi siciliani vuol dire lanciare a livello internazionale un patrimonio che, valorizzato sotto tale aspetto, diventa un marchio internazionale talmente forte da attrarre un flusso turistico dedicato. Sono convinto che la creazione di una guida agli eco-borghi siciliani diventerà uno strumento fondamentale per la promozione e la valorizzazione del nostro intero patrimonio regionale - aggiunge - e andrà ad integrare in modo sinergico il progetto ŽDonna SiciliaŽ che Sicily by Car ha recentemente realizzato. Oggi, non si può più prescindere dal lavorare nel settore del turismo senza tener conto del rispetto ambientale e della difesa territoriale come fattori imprescindibili della valorizzazione della nostra regione".