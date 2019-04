Ciminna, nell´ambito dell´iniziativa di BCsicilia ´30 Libri in 30 Giorni´ si presenta il volume ´Sentimenti di un´Anima´

Inserita in Cultura il 06/04/2019 da Direttore Ciminna, nellŽambito dellŽiniziativa di BCsicilia Ž30 Libri in 30 GiorniŽ si presenta il volume ŽSentimenti di unŽAnimaŽ NellŽambito dellŽiniziativa "30 Libri in 30 Giorni" si presenta domenica 7 aprile alle ore 20,00, presso lŽAula Magna I.I.S.S. "Nicolò Palmeri" di Ciminna, il volume di poesie di Angela Lazzara dal titolo "Sentimenti di unŽAnima". La manifestazione è promossa da BCsicilia, lŽAssociazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Previsti gli interventi di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, Giuseppe Cusmano, Presidente BCsicilia Sede di Ciminna, Salvatore Ribaudo, Scrittore, Prof. Pasquale Turrisi, Docente di Lettere, Prof. Francesco Virga, Direttore del Centro studi CESIM. Sarà presente lŽAutrice

Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia. La raccolta di poesie Sentimenti di unŽanima racchiude 25 poesie. Sono alcune delle poesie scritte, nel corso della vita, dallŽautrice. Le poesie parlano di vita e di vita vissuta, dipingono attimi di quotidianità che hanno lasciato il segno; cantano gli affetti: la gioia e lŽorgoglio di essere madre; i valori che illuminano il cammino: la fede, Dio, lŽamore per la natura. Da questi temi, dipartono riflessioni sui grandi perché dellŽesistenza. Sono immortalati attimi fuggenti che lŽIo Poetico ferma, religiosamente incantato davanti alla vera essenza dellŽesistenza, e spirito libero fa vivere una poesia libera e vera: libera perché vera e vera perché libera. I Luoghi fisici, così come quelli dellŽanima, vivono di vita propria e la dimensione spaziale si intreccia con la dinamica temporale divenendo veicolo di rievocazione di un passato che rivive grazie alla parola poetica. Sono poesie libere e spontanee che comunicano con immediatezza sentimenti suscitando emozioni in chi legge. Angela Lazzara è nata a Palermo il 09 aprile 1974. EŽ laureata in Lettere Classiche ed è abilitata allŽinsegnamento di lettere. Ha partecipato a vari seminari e corsi di formazione sulle materie letterarie e sulla didattica. Attualmente insegna. Ha già pubblicato alcuni suoi scritti nellŽantologia di poesie Di fiore in fiore (2014) e Fiori dŽacànto (2015). Sentimenti di unŽ anima è la sua prima raccolta di poesie.