Inserita in Sport il 05/04/2019 da Direttore Play-off, la Libertas anticipa tutti. Conto aperto con Orlandina Lab Tempo di play-off ma anche di compleanni pesanti in casa Libertas, oggi per il coach Vincenzo Ferrara, capo dell’area tecnica, e domani, proprio nel giorno di gara 1 del primo turno, per il presidente Tanino Paglino. “Mi sento fin da ora di poter dire che giovedì sera, in occasione di gara 2 – ha detto uno dei due patron della società, Tanino Paglino – gradirei una super affluenza di spettatori. Comunque vada l’esordio di domani, abbiamo estremo bisogno del calore del nostro pubblico. Sono certo che non mancherete – ha concluso Paglino – anche nel seguire la diretta streaming di domani sera sulla nostra pagina facebook”. Coach Ferrara, altro festeggiato in casa Libertas, ha invece tratto un bilancio della stagione: “Sono certo che 17 vittorie nella stagione regolare rappresentino un risultato super-positivo, sia per i rinforzi messi a segno da tutte le squadre a gennaio e soprattutto – ha spiegato il tecnico alcamese – alla luce di allenamenti sempre a ranghi ridottissimi a causa di infortuni e assenze varie. Siamo contenti di quanto fatto ma, sia chiaro, non saremo mai appagati”. Orlandina Lab – Libertas è l’unica gara del primo turno play-off che si disputa domani, palla a due alle ore 18.30. Alcamo per l’occasione ha recuperato sia Ciccio Genovese che Vlade Piarchak mentre rimarrà ancora fuori il tiratore Vladimir Vukoja. La sorte ha voluto mettere Andrè e compagni di fronte proprio a quel quintetto che, alla seconda di ritorno, inflisse agli alcamesi un incredibile e amarissimo -50. Ovvio che questo rappresenti un incentivo in più per fare bene contro la squadra di coach Brignone. “Io di play-off ne ho giocati tantissimi e gli ultimi vittoriosi – ha spiegato Darìo Enrique Andrè - risalgono a quelli di due stagioni orsono proprio con la Libertas. Ogni anno è una storia nuova ma tutti i play-off qualcosa di simile: hanno sempre rappresentato un campionato a sé stante. Noi a Capo d’Orlando dobbiamo toglierci un bel sassolino dalla scarpa e dimostrare che non siamo quelli di tre mesi fa. Siamo in grado di giocare la nostra pallacanestro e, per fare bene, non dovremo pensare di dimostrare chissà che cosa – ha concluso il capitano – ma semplicemente un vero attaccamento alla maglia. Giocando come sappiamo e senza troppe pressioni, sono certo che faremo bene”. Orlandina Lab e Libertas, in questo campionato, hanno vinto lo stesso numero di partite subendo in totale quasi lo stesso numero di punti. I paladini hanno invece realizzato più di Alcamo ma su queste cifre hanno pesanti i confronti diretti: +20 per la Libertas al PalaTreSanti, +50 per l’Orlandina Lab al PalaFantozzi. Domani sarà certamente un altro tipo di partita, come lo sarà anche quella di giovedì 11 aprile, alle 20.30, sul parquet alcamese.

Alcamo, 05 aprile 2019